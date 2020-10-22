"حسني" يجدد بيوت الأسر المحتاجة مجانا: "بخفف عنهم"

لتخفيف تكاليف البناء على بعض الأسر المحتاجة بقريته بمحافظة المنوفية، قرر "حسني بدوي"، الذي يعمل "مبلط" منذ أكثر من 25 عاما، مساعدتهم بتوفير ما يحتاجونه من سيراميك وتركيبه لهم مجانا، فارتفاع سعره بما يفوق مقدرتهم المادية، بجانب مصنعيته ورغبتهم في الوقت نفسه لتركيبه وخصوصا العرسان، دفعه لاتخاذ تلك الخطوة: "ماحدش بيستغنى عن تركيب السيراميك دلوقتي في أي بيت وخصوصاً لو عريس جديد، لكن الناس في بلادنا على قد حالها وبيستلفوا عشان يكملوا بيتهم أو يجوزوا عيالهم، فحبيت أساعدهم في مجالي".

بدأ "حسني" ابن قرية "البتانون"، تنفيذ فكرته منذ أكثر من 5 سنوات بالتعاقد مع أصحاب بعض المصانع الذي اعتاد التعامل معهم لشراء كسر السيراميك على نفقته الخاصة بأسعار مخفضة، وتجميعه وتحديد الشكل الذي يتمكن من تنفيذه بما يتوفر لديه على ورق بشكل كروكي قبل تركيبه: "بشوف مساحة البيت اللي هشتغله، وبشتري له كسر سيراميك ألوانه متناسقة، وقبل ما ابدأ برسم الشكل على ورقة بالبرجل وبخلي صاحب البيت يشاركني، لحد ما اطلع أحسن شكل وأنفذه".

ويوضح "حسني" الذي يبلغ من العمر 42 عاما، أنه فوجئ بعد تنفيذ فكرته ببعض البيوت بتواصل أسر كثيرة من قرى مختلفة معه لتركيب كسر السيراميك وخصوصاً في فصل الشتاء الماضي الذي تدهور فيه بيوت قرى بأكملها بعد سقوط أمطار غزيرة عليها، وفقاً لكلامه، مضيفاً: "فيه بيوت عندنا قديمة ما تستحملش مطر زي اللي حصل السنة اللي فات، فبحاول أساعدهم بإني أعمل لهم الأسطح بكسر السيراميك عشان نحميهم من انهيار بيوتهم"

لم يكتف "حسني" بتجديد بيوت الأهالي غير المقتدرة، وإنما اتجه للمساجد القديمة التي تحتاج لتطوير بقريته، وبدأ في تبليطها بكسر السيراميك بمساعدة اثنين من زملائه الذين يعملون بالمجال نفسه.