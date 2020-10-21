مدبولي للمواطنين: الموضوع بسيط.. نلبس كمامة في أي خروجة لمواجهة كورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنّ الحكومة المصرية تبذل قصارى جهدها لدفع عجلة الاقتصاد المصري، في فترة يعاني فيها كل العالم من تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد والتباطؤ الاقتصادي الكبير.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا في مقر مجلس الوزراء: "طبقًا لآخر إفادات جاءت حتى أمس من أكبر مؤسسات دولية على مستوى العالم، على غرار البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومؤسسات التصنيف، جاءت كلها تشيد بالاقتصاد المصري، وتؤكد قوة ومتانة الاقتصاد، وقدرته كأحد الاقتصاد القليلة جدًا على مستوى العالم، على عبور أزمة كورونا، والاستمرار في النمو بشكل إيجابي".

وتابع رئيس الوزراء: "جزء كبير من استمرارنا وتعافي الاقتصاد والعودة مرة أخرى إلى معدلات النمو التي بلغتها مصر قبل جائحة كورونا وكانت قريبة من 6%، أن يستمر المواطن بشكل أكبر في الإجراءات الاحترازية".

وواصل مدبولي: "ننظر بمنتهى القلق، إلى عودة ارتفاع أعداد الإصابات بصورة متواترة وكبيرة جدًا في الدول المجاورة ومختلف دول العالم، حيث بدأت الأرقام تزيد بشكل كبير، وبعض الدول اتخذت إجراءات صارمة لتقليل زيادة الإصابات".

وناشد رئيس الوزراء، المواطنين، الالتزام بالإجراءات الاحترازية، قائلا: "الموضوع بسيط جدًا، نلبس الكمامة في أي خروجة أو في الأماكن المغلقة، ده هيساعدنا بصورة كبيرة جدًا على تخفيف حدة انتقال المرض".

ويعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا بحضور وزراء التربية والتعليم والمالية والصناعة، لإعلان نتائج اجتماع الحكومة وعلى رأسها الإعلان عما حدث في أول أيام الدراسة.

وكانت الحكومة استهلت اجتماعها، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، بتقديم التهنئة للقوات المسلحة والشرطة بمناسبة تخريج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية، وكلية الشرطة.

وأشار رئيس الوزراء إلى سعادته وشعوره بالفخر والاعتزاز عند حضور الاحتفالات الخاصة بتخريج الدفعات الجديدة التى تنضم إلى صفوف القوات المسلحة والشرطة، وما شهده من قوة ولياقة يتميز بها هؤلاء الخريجين، الذين يذودون بأرواحهم فداءً لرفعة واستقرار بلدهم، ويحمون حدودها، ويضبطون الأمن الداخلي لها، ما يدعو إلى الاطمنئان على حاضر مصر ومستقبلها.

وجدد رئيس الوزراء، تأكيد أهمية الحفاظ على استقرار الوطن، وضرورة العمل على رفع وعي المواطنين بأهمية ذلك، لافتا إلى أنَّه دون استقرار الوطن لن نستطيع تحقيق أي تقدم في مختلف مناحي الحياة.

ولفت إلى تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمر، على أنّه لن يستطيع أحد النيل من هذا الوطن من الخارج، قائلا: "مصر تمتلك جيش قوي"، مشيرا إلى محاولات التشكيك والاتهامات، وكذا حروب الشائعات، التي تحدث في الداخل، ما يستدعي العمل على رفع الوعي لدى المواطنين، باعتبار ذلك هو أهم سلاح للمواجهة حاليا.

وفي هذا الصدد، وجّه رئيس الوزراء بأهمية العمل على أن تتضمن المناهج الدراسية ما يسهم في غرس القضايا الوطنية في النشء، وكذا توعيتهم بما يدور حولهم، سواء داخليا أو خارجيا، مشيرا كذلك إلى أهمية تضمين المناهج الدراسية رسائل توعوية وارشادية بشأن ضبط النمو السكاني، وهو هدف تسعى الدولة لتحقيقه.

واستعرض اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، الترتيبات الجارية استعدادا للظروف الجوية الطارئة، إذ جدد رئيس الوزراء التأكيد على اتخاذ الاجراءات الاحترازية على ضوء حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، والتغيرات الحادة والسريعة لفصل الخريف، والمنتظر أن تشهدها البلاد في الفترة من اليوم الأربعاء 21 أكتوبر وحتى الأحد 25 أكتوبر.

وأكّد رئيس الوزراء ضرورة متابعة الجهات المعنية لآخر التحديثات لتوقعات حالة الطقس يوميا، من خلال متابعة النشرة اليومية والتنبؤ الأسبوعي، ومتابعة الصفحة الرسمية للهيئة العامة للأرصاد الجوية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك الموقع الرسمي للهيئة ema.gov.eg.

وفيما يتعلق بمتابعة آخر المستجدات الخاصة بانتشار فيروس كورونا، أشار رئيس الوزراء إلى أنّ التقارير أظهرت أن أعداد المصابين بالفيروس تأخذ المنحى التصاعدي مرة أخرى، ما يدعو إلى الاستمرار في الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وأهمية ارتداء الكمامات في مختلف المواقع والأماكن العامة، ووسائل النقل الجماعي، موجها بتطبيق الغرامات على غير الملتزمين، حفاظا على الصحة العامة لجميع المواطنين.