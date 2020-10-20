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محمود مسلم

الجريدة الرسمية تنشر قرار مدبولي بشأن خفض نسبة التعويضات

كتب:

الوطن
03:56 م | الثلاثاء 20 أكتوبر 2020
مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 41 لسنة 2020، بخفض نسبة التعويضات الواردة بالجدول الصادر عن شهر مايو 2017 التي اعتمدها مجلس الوزراء، خلال المدة من 1/6/2019 لـ31/3/2020، بنسبة 3.5%.

وينطبق ذلك على الجداول المعتمدة من مجلس الوزراء عن شهر مايو 2017، عدا جدول حساب التعويضات في عقود التوريد المستوردة من الخارج دون تشغيل، والتي يتم المحاسبة بشأنها بفئة العملة المحلية، فيكون التخفيض بنسبة 7.5% عن شهر مايو 2017 خلال المدة المشار إليها.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية للاطلاع عليه اضغط هنا.

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