رئيس وزراء اليونان: تركيا تواصل انتهاك القانون الدولي

قال رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن الانتهاكات التي تحدثها تركيا تؤدي إلى الاعتداء وإهانة قرارات دولية من مجلس الأمن، وأيضا تؤدي إلى مشاكل في حلف شمال الأطلسي، ومثل هذا السلوك يأتي في مواجهة سياسيات دول هامة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، ودول عربية.

وأضاف كيرياكوس ميتسوتاكيس، خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة القبرصية اليونانية المصرية، أننا كانت لدينا الفرصة أن ندرك الآثار المترتبة على هذه الممارسات الاستفزازية التركية وقد ناقشنا على مستوى ثنائي وثلاثي كيف أن المذكرة غير الشرعية بين أنقرة والإدارة في طرابلس، والتي تعتمد على حدود بحرية غير موجودة، وقد يترتب عليها آثار كثيرة.

وتابع، أن نقل المرتزقة السوريين يؤدي إلى تهديد الوضع في شمال إفريقيا والأمن على مستوى أوروبا وأيضا يؤدي إلى التقليل والتقويض من الشأن الذي نقوم به لمكافحة الإرهاب، مؤكدا أن الحل السياسي في ليبيا يجب أن يأتي فقط من الليبيين دون أي تدخل أجنبي في هذا الموضوع.