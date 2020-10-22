أسعار الفاكهة اليوم الخميس 22-10-2020 في مصر

استمرارا للخدمات التي تقدمها "الوطن" لقرائها، تقدم متوسط أسعار الفاكهة التي تنوعت بين المانجو والأناناس والعنب والمشمش بالسوق المصرية لليوم الخميس 22 أكتوبر على النحو التالي:

المانجو

تبدأ أسعار المانجو من 20 جنيهًا وتصل إلى 50 جنيهًا بحسب النوع.

البلح

تراوح سعر البلح بين 10 إلى 30 جنيهًا للكيلو.

العنب

وصل سعر العنب البناتي الأصفر إلى 8 جنيهات، والأحمر إلى 14 جنيهًا.

الكمثرى

تراوح سعر الكمثرى الثلاجة بين 8 إلى 19 جنيهًا.

الكنتالوب

بلغ متوسط سعر كيلو الكنتالوب 6 جنيهات.

الكريز

تراوح سعر كيلو جرام الكريز بين 30 إلى 35 جنيهًا.

التين البرشومي

تراوح سعر الكيلو من 15 إلى 20 جنيهًا.

المشمش

وصل سعر كيلو المشمش إلى 25 جنيهًا.

الجوافة

وصل سعر كيلو جرام الجوافة إلى 15 جنيهًا.

الكاكا

تراوح سعر كيلو جرام الكاكا بين 9 إلى 12 جنيهًا.

الأناناس

وصل متوسط سعر حبة الأناناس إلى 35 جنيهًا.

الرمان

تراوح سعر الكيلو جرام من الرمان ما بين 7.5 إلى 12 جنيهًا.

البرقوق

وصل سعر كيلو جرام البرقوق إلى 20 جنيهًا.