أمطار غزيرة ورعدية ورياح مثيرة للأتربة على بعض المناطق غدا

نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا الخميس، إذ يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد.

ويسود ليلًا طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشرقية، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأضاف خبراء الأرصاد أنّه من المتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح المثيرة للأتربة على بعض المناطق تكون مصاحبة للسحب الرعدية.

وحددت الهيئة المناطق المتوقع سقوط أمطار عليها على النحو التالي:

أماكن سقوط الأمطار

- القاهرة الكبرى: فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق مساءً.

- الوجه البحري: أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على البحيرة وكفر الشيخ والمنوفية والغربية.

- السواحل الشمالة الغربية: أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على السلوم ومطروح وسيوة والإسكندرية وبلطيم.

- السواحل الشرقية: أمطار خفيفة إلى متوسطة على دمياط وبورسعيد والإسماعيلية.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 29 20

الإسكندرية 26 20

وادي النطرون 28 20

طنطا 30 20

شبين الكوم 28 20

دمنهور 28 20

بلطيم 27 21

مطروح 24 19

السلوم 23 19

سيوة 27 20

بورسعيد 27 25

دمياط 27 24

الزقازيق 30 20

المنصورة 29 20

الإسماعيلية 30 20

السويس 31 20

العريش 27 20

رفح 28 19

رأس سدر 30 22

نخل 30 16

نويبع 31 25

طابا 31 21

كاترين 27 15

الطور 31 22

شرم الشيخ 33 25

الغردقة 34 23

مرسى علم 33 24

الفيوم 32 20

بني سويف 32 20

المنيا 33 21

أسيوط 34 21

سوهاج 35 21

قنا 35 22

الأقصر 36 22

أسوان 37 24

إدفو 37 24

أبو سمبل 38 24

الوادي الجديد 36 23

شلاتين 34 27

أبو رماد 33 26

حلايب 32 28

رأس حدربة 33 26