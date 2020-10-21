"الأرصاد": طقس الشتاء هذا العام سيكون أفضل من العام الماضي

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أصدرت قرارا يوم الأحد الماضي ينص على حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدأت منذ أمس الثلاثاء وتستمر حتي يوم الأحد القادم.

وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولي، أن أمس الثلاثاء بدأت حالة عدم الإستقرار في الأحوال الجوية على السواحل الشمالية للبلاد، "السلوم، مطروح، الضبعة، سيدي براني، والإسكندرية"، وكان هناك تساقط للأمطار من خفيفة إلى متوسطة.

وتابعت أن اليوم تستمر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ستكون من متوسطة إلى غزيرة ولكنها تكون رعدية على بعض المناطق من السواحل الشمالية، وأيضا بعض المناطق من شمال غرب الدلتا "كفر الشيخ، والبحيرة" والتي ستصل فيها إلي أمطار رعدية اليوم، وتمتد متوسطة لبعض محافظات الدلتا.

وأشارت إلي أنه بداية من غدا الخميس هذه الأمطار ستزيد كمياتها وتمتد إلى بعض المناطق الداخلية وستكون من متوسطة لغزيرة ورعدية على السواحل الشمالية، الوجه البحري، مدن القناة، والقاهرة، وشمال ووسط سيناء، والذي من المتوقع أن يحدث فيهم سيول مع الأمطار من الغزيرة إلي متوسطة، نظرا لأن الطبيعة الجغرافية لسيناء تؤدي لتشكل السيول في هذه المنطقة.

واستطردت أن الأمطار ستمتد من خفيفة إلي متوسطة على بعض المناطق من شمال الصعيد "المنيا، الفيوم، وبني سويف"،وذلك من يوم الجمعة حتي يوم الأحد القادم، مؤكدة أنه يتم متابعة الحالة الجوية لحظة بلحظة لأن الحالة من الممكن أن يحدث تطور لها أو ضعف في الحالة لذلك ننوه أول بأول لكل السادة المعنين بالدولة، وكل وسائل الإعلام حتي لا يكون هناك أي تهويل للحالة.

وأوضحت أن الحالة تعتبر متوسطة، ولا يوجد مقارنة بينها وبين حالة مارس 2020 أو أكتوبر من العام الماضي 2019، وهي أقل بكثير من هذه الحالات ولا يوجد منها أي قلق أو حدوث أي مشاكل.