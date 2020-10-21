الأرصاد: موجة الطقس السيئ المقبلة مختلفة عن "منخفض حمادة"

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ البلاد ستشهد ذروة الطقس السيئ بداية من الجمعة وحتى الأحد المقبل.

وأكد شاهين، خلال لقائه في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على شاشة قناة "MBC مصر"، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، أنّ موجة الطقس السيئ ليست مثل الموجة التي حدثت في أكتوبر 2019، والذي سماه البعض بـ"منخفض حمادة".

وأضاف مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أنّ بعض المدن ستشهد سقوط للأمطار، وأنّ موجة الطقس السيئ المنتظر أن تشهدها البلاد الفترة المقبلة ليست قوية، لكنها حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية الطبيعية.

وأوضح أنّ الهيئة رصدت حالة عدم الاستقرار في الطقس قبل 10 أيام، لافتا إلى أنّ فصل الخريف من الفصول غير المستقرة، "إحنا عندنا مشكلتين السنة دي، المشكلات الطبيعية التي تحدث في فصل الخريف، إضافة لفيروس كورونا".

وحددت الأرصاد وفقًا للموقع الرسمي للهيئة العامة المناطق التي تتعرض لسقوط الأمطار خلال الأيام القادمة، والتي يتوقع خلالها الخبراء وجود أمطار قد تصل للسيول في بعض المناطق وخفيفة بمناطق أخرى.

وترصد "الوطن" خريطة سقوط الأمطار على مصر خلال الأيام المقبلة في التقرير التالي:

خريطة سقوط الأمطار الأربعاء 21 أكتوبر

تظهر بداية الأمطار هذا اليوم على مناطق القاهرة الكبري والتي تندرج بين خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق، ويكون الطقس مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلا.

ويشهد الوجه البحري أجواء ممطرة متوسطة، تكون رعدية على بعض المناطق والرياح معتدلة.

بينما تشهد السواحل الشمالية الغربية أمطار متوسطة،إلى غزيرة، تكون رعدية على بعض المناطق.

أما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، فتشهد وجود أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق مع وجود رياح معتدلة.

وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، تكون الأجواء مشمسة والرياح معتدلة وتنشط أحيانًا.

وفي شمال الصعيد تتكوّن للشبورة مائية وتكون الرياح معتدلة وطقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلا.

وأخيرًا جنوب الصعيد، حيث الطقس الغائم جزئيًا وشديد الحرارة نهارًا معتدل ليلا ورياح معتدلة.

خريطة سقوط الأمطار الخميس 22 أكتوبر

يتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد القاهرة الكبري أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق والرياح المعتدلة.

أما الوجه البحري فتكون الأمطار متوسطة، رعدية أحيانًا على بعض المناطق والرياح معتدلة.

وتشهد السواحل الشمالية الغربية، أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على بعض المناطق والرياح تنشط أقصى الغرب.

وفي السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية أحيانًا على بعض المناطق والرياح نشطة.

أما جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فتكون الرياح نشطة تؤدي إلى اضطرابات الملاحة البحرية على خليج السويس.

وفي شمال الصعيد تشهد تلك المنطقة أمطار خفيفة على بعض المناطق والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

وأخيرًا جنوب الصعيد يكون الطقس حار نهارًا معتدل ليلا والرياح معتدلة.

خريطة سقوط الأمطار الجمعة 23 أكتوبر

تشهد مناطق القاهرة الكبرى أمطار متوسطة، رعدية أحيانًا على بعض المناطق والرياح معتدلة.

أما الوجه البحري فيشهد سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق.

وفي مناطق السواحل الشمالية الغربية تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية أحيانًا على بعض المناطق، إضافة لوجود رياح معتدلة.

وفي السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، توجد أمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية أحيانًا على بعض المناطق.

وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فتظهر أمطار متوسطة على بعض المناطق، وتكون الرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

أما شمال الصعيد فيشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

وأخيرًا جنوب الصعيد فيشهد رياح معتدلة تنشط غربًا تكون مثيرة للرمال الأتربة على بعض المناطق.

خريطة سقوط الأمطار السبت 24 أكتوبر

تشهد مناطق القاهرة الكبري أمطارا متوسطة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق وكذلك وجود رياح معتدلة.

أما الوجه البحري فتشهد أمطار متوسطة رعدية أحيانا على بعض المناطق.

وفي السواحل الشمالية الغربية تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة، رعدية أحيانا على بعض المناطق، فضلا عن وجود رياح معتدلة.

كما تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجود أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق.

وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، تكون أمطار متوسطة على بعض المناطق.

أما شمال الصعيد فيشهد أمطار متوسطة على غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

ويشهد جنوب الصعيد رياح معتدلة تنشط أقصى الجنوب تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

خريطة سقوط الأمطار الأحد 25 أكتوبر

يتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد مناطق القاهرة الكبرى سقوط أمطار متوسطة، تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق.

أما الوجه البحري فيشهد أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق والرياح معتدلة.

وفي مناطق السواحل الشمالية الغربية فتحدث أمطار متوسطة رعدية أحيانا على بعض المناطق.

كما تشهد مناطق السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجود أمطار متوسطة إلى غزيرة وتكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق ووجود رياح معتدلة.

وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فتوجد أمطار متوسطة على بعض المناطق والرياح معتدلة تنشط على البحر الأحمر، تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

أما شمال الصعيد فيشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق والرياح معتدلة.

وأخيرًا يشهد جنوب الصعيد طقس مائلا للحرارة نهارًا معتدل ليلا ورياح معتدلة.