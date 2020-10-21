إحالة مديري مدرستين و18 عاملاً للتحقيق بسبب "التزويغ" بالشرقية

فاجأ محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، عدداً من المدارس صباح اليوم الأربعاء، للتأكد من انتظام سير العمل بها، حيث اطلع على سجلات الحضور والانصراف بها.

وخلال زيارته لمدرسة "كفر أباظة" الإعدادية المشتركة، التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية، تبين للمحافظ تغيب 10 من العاملين بالمدرسة، ليقرر إحالتهم للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمحافظة، كما أمر بالتحقيق مع مديرة المدرسة، لعدم متابعتها لسجلات الحضور والإنصراف، ومسئول السجل لعدم قيامه بالتسديد أمام المتغيبين، مما يخل بانضباط العملية التعليمية داخل المدرسة.

كما تفقد محافظ الشرقية، خلال جولته على عدد من المدارس بمدينة الزقازيق، مدرسة "النصر" الابتدائية، بنفس الإدارة التعليمية، حيث فوجئ بتغيب مدير المدرسة و8 من العاملين بها، فقرر إحالتهم للتحقيق أمام الشئون القانونية.

وأكد المحافظ على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية للمرور على المنشآت الحكومية، لمتابعة سير انتظام العمل بها، وإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وحرص محافظ الشرقية علي تفقد الفصول المدرسية لمتابعة انتظام الدراسة بها، مشدداً على ضرورة الالتزام بإرتداء الكمامة الواقية، والحفاظ على المسافات البينية بين الطلاب، للحفاظ على صحتهم وسلامتهم، ولضمان انتظام العملية التعليمية.

كما أكد على ضرورة تواجد زائرة صحية بكل مدرسة، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للتعامل الفوري مع أي حالات يشتبه إصابتها بفيروس "كورونا"، واتخاذ كافة الإجراءات الصحية حيالها.

وفي بني سويف، أمر المحافظ، الدكتور محمد هاني غنيم، بإحالة عدد من العاملين بوحدة المتغيرات المكانية بمركز الواسطى، إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية، مع استبعادهم عن أعمال التنظيم بالوحدة، وعدم مزاولتهم لأية أعمال تتعلق بمعاملة الجمهور، بالإضافة إلى تكليف وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات المنسوبة إليهم، ومراجعة الردود الواردة من مركز الواسطى والتأكد من صحتها.

جاء القرار بناءً على مذكرة الإدارة العامة للشؤون القانونية بالمحافظة، والتي تضمنت الإشارة إلى أنه أثناء قيام وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة بمتابعة ميدانية للمتغيرات المكانية التي يتم رصدها بشكل دوري بمعرفة المركز الرئيسي للمتغيرات، حيث تبين عدم مطابقة بيانات 4 متغيرات بزمام قرية "أطواب"، واختلافها عما تم رصده على الطبيعة، مما يشير إلى قيام بعض المختصين بالوحدة المحلية بإخفاء البيانات الصحيحة للمتغيرات، وتدوين بيانات مخالفة في محررات رسمية.

واكد محافظ بني سويف على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين في موقع عمل عام يشغل وظيفة تتماس مع مصالح واحتياجات المواطنين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بمواجهة كافة صور الفساد، والتي تترجمها الحكومة من خلال الدفع بكافة الجهود الرقابية للجهات المعنية، بجانب تكثيف حملات التفتيش والرقابة بالجهاز الإدراي للدولة.