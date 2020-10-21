"الشرقية للدخان" ترفع أسعار سجائر "مونديال" و"سويتش"

حركت شركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، أسعار سجائر "مونديال" و"مونديل سويتش"، اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 21 أكتوبر 2020.

خاطبت شركة "الشرقية للدخان"، البورصة المصرية، في بيان، معلنةً الأسعار الجديدة وهي: عبوة مونديال (أحمر/ أزرق/ سيلفر) 20 سيجارة ستبلغ 20 جنيهًا، بدلًا من 18.5 جنيه، بزيادة 1.5 جنيه.

وحددت الشركة سعر عبوة "مونديال سويتش" 20 سيجارة بقيمة تبلغ 23 جنيهاً بزيادة 4.5 جنيه للعبوة، بدلاً من 18.5 جنيه، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أنَّ هذه الأسعار تراعي أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وقانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.

وفي وقت سابق من سبتمبر الماضي، قررت "الشرقية للدخان" زيادة أسعار بعض منتجاتها من السيجار ودخان الشعر، مبينة في بيان إفصاح لإدارة البورصة اليوم أنَّ مجلس إدارة الشركة اعتمد لائحة الأسعار الجديدة بزيادة سعر البيع للمستهلك لبعض منتجات الشركة من السيجار ودخان الشعر، وفقاً لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وقانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.

ووفقًا لما أكّده مسؤولو الشركة قبل أسابيع، لـ"الوطن"، فلا توجد أي قرارات تتعلق بزيادة أي من أنواع السجائر التقليدية، وبحسب تأكّيدات المرسي أبو عامر المتحدث الرسمي باسم الشركة، فالزيادات التي أعلن عنها في سبتمبر تقتصر فقط على منتجات السيجار والدخان الشعر دون غيرهما، موضحًا أنَّ أسعار السجائر الشعبية والمنتجة عبر الشركة لا زالت كما هي دون أي تغيير.

وعانت سوق السجائر المحلية في مصر في وقت سابق، من نقص ملحوظ في المعروض، وإن كان المنتج المحلي الوحيد للسجائر، الشركة الشرقية للدخان، يؤكّد أنَّه لا مشاكل في الإنتاج، ويعزو الأزمة إلى ازدياد الطلب على منتجاته.

ويقول مدخنون حاورتهم "رويترز" في 13 محافظة بمصر، في تقرير للوكالة قبل أسابيع، إنَّ النقص يتركز في الأصناف "الشعبية" الرخيصة التي يقبل عليها المصريون بدرجة أكبر.