تعليم الشرقية تفتح تحقيقاً في شكوى إجبار تلميذة على ارتداء الحجاب

أكد رمضان عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أنه تم فتح تحقيق في شكوى ولي أمر طالبة بالمرحلة الإعدادية، بشأن محاولة إجبار وكيلة مدرسة لابنته على ارتداء الحجاب، مشيراً إلى أنه في حال ثبوت صحة الشكوى، سيتم إتخاذ إجراء حاسم وفقاً للقانون.

وأضاف وكيل وزارة "التعليم"، في تصريحات لـ"الوطن"، أنه ليس هناك في القانون ما ينص على ارتداء الطالبات غطاء للرأس ضمن الزي المدرسي، وأن ارتداء الحجاب من عدمه هو حرية شخصية للطالبات وأسرهن، وليس لأحد التدخل في ذلك، وأوضح أن الطالبات المجبات يطلب منهن ارتداء "إيشارب" أو طرحة بيضاء اللون وحسب.

وكان ولي أمر التلميذة "ر. ص. ف."، بالصف الأول الإعدادي بمدرسة بلبيس الرسمية للغات، قد تقدم بشكوى إلى الإدارة التعليمية، أكد فيها قيام وكيلة المدرسة بمحاولة إجبار ابنته على ارتداء غطاء للرأس "حجاب"، وهددتها بعدم إدخالها المدرسة مرة أخرى بدونه، وعندما أخبرتها الطالبة بعدم موافقة والدتها على ارتدائها للحجاب في هذا السن، أخبرتها بأن ترتديه في المدرسة وتخلعه خارجها، وأن هذه مشكلتها تحلها مع والدتها.

وأضاف "الأب"، في شكواه، أنه يرى في ذلك الإجراء "تعويداً" للطلاب على ممارسة "النفاق"، و"عدم الالتزام"، مؤكداً أنه "أسلوب بعيد كل البعد عن التربوية والمهنية".

وأكد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، في وقت سابق، جاهزية جميع المدارس لاستقبال العام الدارسي الجديد، مشيرا إلى توقيع بروتوكول مع مديرية أمن الشرقية لتأمين المدارس والإدارات التعليمية، والتعامل الفوري مع حالات طوارئ والأزمات والكوارث.

وأشار إلى التنبيه على مديري المدارس بنطاق المحافظة، بإجراء أعمال التطهير والتعقيم بصفة دورية، قبل وبعد دخول الطلاب للفصول، حرصا علي سلامتهم، وتنظيم عملية دخول التلاميذ صباحاً، وكذلك خروجهم بعد انتهاء اليوم الدراسي، ووضع سجل الزيارات على البوابة الرئيسية وعدم دخول أي شخص للمدرسة إلا بعد التأكد من تحقيق الشخصية، وتسجيل بياناته وسبب الزيارة.

ووأوضح وكيل الوزارة أن المديرية انتهت من استلام كتب المراحل التعليمية المختلفة وتسليمها لجميع الإدارت بنسب المخصصات المحددة لها، وكذلك تجهيز جميع المدارس الثانوية العامة علي مستوي المديرية بخطوط الفايبر والبنية التكنولوجية والشاشات التفاعلية، مؤكداً الإنتهاء من جميع أعمال الصيانة البسيطة اللازمة بالمدارس، مشيراً الي دخول عدد 56 مدرسة جديدة تضم 1138 فصلًا دراسيًا الخدمة هذا العام بتكلفة مالية بلغت 496 مليون جنيه.