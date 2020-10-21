شروط الالتحاق بالنقابات بعد فشل "شاكوش": لازم تقرا وتكتب

"لازم تقرا وتكتب"، شروط وضوابط أساسية وضعتها النقابات العمالية أو المهنية لضمان رفع مستوى العضو النقابي، حيث تم استحداث وجوبها في قانون التنظيمات النقابية بعدما كانت تقتصر على مجرد اختبار، فيما اشترطت لوائح النقابات المهنية المختلفة الشهادة العليا للحصول على عضويتها.

قال عبدالوهاب خضر، مدير مركز المعلومات باتحاد العمال، إن قانون التنظيمات النقابية رقم 213 سنة 2017، وهو المعني بحق تنظيم النقابات العمالية، اشترط حصول عضوية النقابة على شهادة التعليم الأساسي أو محو الأمية على الأقل.

وأضاف "خضر"، لـ"الوطن"، أنه قبل صدور قانون التنظيمات الحالي، كانت تُجرى اختبارات كتابة وقراءة للعمال الذين يريدون الانضمام للنقابة في مقر وزارة القوى العاملة.

النقابات المهنية: الشهادة العليا شرط الحصول على العضوية

وحسب لوائح جميع النقابات المهنية المختلفة والقوانين المنظمة، فإنها وضعت عدة شروط من أجل التحاق ممتهن المهنة بعضوية النقابة تخطت شرط القراءة والكتابة.

حيث نصت شروط الالتحاق بالعضوية، ضرورة حصول راغبي الالتحاق بعضوية النقابة على البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما، وهو ما يعني عدم اقتصار الشرط على القراءة والكتابة ولا إجادتهما فقط بل الأمر هنا يتطلب شهادة عليا.

نقابة المهن الموسيقية تستبعد "شاكوش" لعدم إجادته القراءة والكتابة

وعلمت "الوطن"، أن لجنة اختبارات قيد نقابة المهن الموسيقية، قررت استبعاد مطرب المهرجانات حسن شاكوش، وذلك بعد تقدمه للاختبارات، أمس الثلاثاء.

وقال مصدر من داخل "الموسيقيين"، إن السبب الرئيسي وراء استبعاد "شاكوش"، يرجع إلى عدم إجادته القراءة والكتابة، وليس بسبب صوته، كما أنه لم يُقدم شهادة مؤهله التعليمي.

وكانت لجنة الاختبارات بنقابة المهن الموسيقية، قررت استبعاد مطربي المهرجانات "كزبرة" و"حنجرة"، من إجراء اختبار الأصوات الجديدة، أمس، لعدم استكمال أوراقهما ووجود مشكلة في مستخرج الجامعة.

وغادر عمر كمال، وحسن شاكوش، اللذان حضرا بصحبة بعض أصدقائهما من مطربي المهرجانات، لإجراء اختبار الأصوات الجديدة المنعقدة بمقر نقابة المهن الموسيقية.

وكان المايسترو محمد أبواليزيد، وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، قد أوضح أن مجلس الإدارة صرح للجنة القيد، بإجراء الاختبارات للأصوات الجديدة، التي ترى في نفسها الموهبة والقدرة على الأداء الصحيح، مشيرًا إن هذا أحد الأدوار المهمة للنقابة، وهو اكتشاف وتقديم المواهب الجادة للمجتمع.

وأشار "أبواليزيد" في بيان، إلى أن النقابة تقرر لجان الاختبارات على نحو دائم على مدار العام، سواء بالمقر العام للنقابة أو بالنقابات الفرعية واللجان المنتشرة في كل المحافظات.

ويأتي دائما تشكيل هذه اللجان على نحو علمي ودقيق، وتضم في تشكيلها نخبة من الفنانين الكبار والخبراء، سواء من داخل مجلس النقابة أو من الهيئات الأكاديمية المتخصصة، ويمكن لكل شخص التقدم لهذه اللجان، واجتياز اختباراتها للحصول على تصريح بمزاولة المهنة، حسب نص القانون واللوائح المنظمة للعمل النقابي.

وقال وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، "نعمل وفق لائحة وقانون يفرض عدم مزاولة المهنة دون الحصول على تصريح من النقابة أو مكتسب للعضوية عاملا كان أو حاصلا على تصريح سنوي منتسبًا، وتلك هي القواعد والشروط لممارسة المهنة".

ووضعت النقابة عددا من البنود التى يجب تطبيقها فى الحفلات والأفراح القادمة، وهي أن نسبة الإشغال بالقاعة لا تتعدى 50% وتوفير بوابة تعقيم على مدخل القاعة، وتوفير جهاز كاشف حراري على كل بوابة.

وأكدت النقابة إلزام العاملين بالقاعات بارتداء الكمامة والقفازات، وتوفير المعقمات بكميات كافية فى دورات المياه ومدخل القاعة.