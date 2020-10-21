"البيئة": ربط 8 مداخن لمصنعين بسيناء بشبكة رصد الانبعاثات الصناعية

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن الانتهاء من أعمال الربط الإلكترونى لمنظومة الرصد الذاتي المستمر للانبعاثات لعدد (2) طاحونة فحم بشركة أسمنت سيناء الرمادي بمدينة العريش، حيث تم رصد كل من الجسيمات الصلبة الكلية والظروف المرجعية، والتأكد من مطابقتها بقاعدة البيانات بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية.

وأوضحت وزيرة البيئة أن عدد المصانع التي تم ربطها بمحافظة شمال سيناء بلغ مصنعين لعدد 8 مداخن، وبلغ إجمالي عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية 74 منشأة تمثل 346 مدخنة، موزعة على مستوى الجمهورية وتمثل مختلف القطاعات الصناعية المتواجدة في مصر.

وأكدت فؤاد على المتابعة الدورية والمستمرة وشن حملات تفتيشية موسعة على مصانع الأسمنت للتأكد من التزامها بالاشتراطات البيئية الواردة بقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وذلك بهدف تحسين الأداء البيئى للصناعات لتحقيق إنتاج آمن بيئيا، يحقق مراعاة كافة الاشتراطات البيئية الواردة بقانون البيئة، حيث تحرص وزارة البيئة على تقديم المشورة الفنية لكل المنشآت التى تسعى لتحقيق الإصحاح البيئى بكل المجالات وقطاعات الصناعة المختلفة.

جدير بالذكر أن شبكة رصد الانبعاثات الصناعية التابعة لجهاز شؤون البيئة تعد أحد الأدوات الأساسية لتجميع البيانات عن نوعية الانبعاثات الصادرة عن المنشآت الصناعية وحجمها، وتحليل تلك البيانات تساهم في إعطاء صورة واضحة عن نوعية الهواء في الأماكن الواقعة بها تلك المنشآت من خلال حساب أحمال التلوث الصادرة منها وتعتمد عمليات رصد الانبعاثات على استخدام أجهزة متخصصة لرصد الانبعاثات الصادرة من العمليات الصناعية وذلك لحساب قيم تركيز تلك الانبعاثات حيث يتم إرسال البيانات بكل منشأة فى ذات التوقيت عن طريق مجمع البيانات إلى غرفة التحكم الرئيسية الخاصة بجهاز شؤون البيئة.

وقالت وزيرة البيئة، إن التحولات الثلاث نحو الاقتصاد الدوّار، وإزالة الكربون واللامركزية، هى حجر الأساس لمواجهة فيروس كورونا، ومن الضروري تشجيع السياسات المناخية وكذلك سياسات الحماية المالية والبيئية لتعزيز هذه التحولات.