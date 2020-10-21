مسؤول بـ"المالية": 4 مليارات جنيه فاتورة زيادة بدل المعلمين

قال مصدر مسؤول بوزارة المالية، إن الموازنة العامة للدولة ستتحمل نحو 4 مليارات جنيه خلال موازنة العام الجاري، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على زيادة بدل المعلمين.

وأكد المصدر لـ"الوطن"، أن قيمة بدل "التدريس" في موازنة العام المالي الماضي المنتهي في 30 يونيو الماضي بلغت 3.8 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه بعد موافقة الوزراء اليوم ستقوم وزارة المالية بإعداد منشور وكتاب دوري لتوضيح عمليات الصرف وتحديد قيمة الصرف لكل درجة وظيفية.

وأشار المصدر إلى أن وزارة المالية سترسل الكتاب الدوري الجديد بعد إعداده إلى وزارة التربية والتعليم والجهات والمصالح التابعة لها للتطبيق الفعلي.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مع وزيري الصناعة والتعليم، أنَّه من المنتظر تطبيق قانون رفع الأجور للمعلمين اعتبارًا من يناير 2021، أي خلال شهرين من الآن.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بإنشاء صندوق رعاية مالية واجتماعية للعاملين بالمهن التعليمية ومعاونيهم، إضافة إلى الأزهر الشريف، مشيرًا إلى وجود مصادر تمويل للصندوق تبدأ بضخ مبلغ قدره نصف مليار جنيه.

وأضاف "معيط"، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر مجلس الوزراء، أنه "جار تخصيص نسبة قدرها 5% من قيمة مجموعات التقوية في المدارس، ونسبة 5% من رسوم ترخيص مزاولة المهن التعليمية، ونسبة 5% مقابل أنشطة وخدمات تعليمية، ونسبة 5% من رسوم ترخيص إنشاء وتشغيل إنشاء المدارس الخاصة، وعوائد استثمار أموال الصندوق وأي تبرعات أو هبات يقبلها مجلس الإدارة وما قد تخصصه الموازنة العامة، إضافة إلى 2% من قيمة الزيادة التي يحصل عليها المعلمون والإداريون، والتي تكون في حدود 5 جنيهات".

وتابع وزير المالية: "في السنة الأولى لإنشاء التدشين قد يكون في حوزته ثلاثة أرباع مليار جنيه على الأقل، وستزيد موارده وتستخدم من خلال قرارات تخرج من مجلس الإدارة بمزايا مالية ومزايا رعاية اجتماعية للمعلمين وأيضًا الإداريين".

وأكد "معيط"، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب بدعم الصندوق لتوفير مزايا مالية للمستفيدين منها، مشيرًا إلى أنّ إجمالي المزايا التي أعلن عنها اليوم للمعلمين والعاملين في المهن التعليمية ستبلغ نحو 6 مليارات و111 مليون جنيه، وسيستفيد منها 1.4 مليون معلم و700 ألف من العاملين الإداريين.

وأشار إلى أنّ الحكومة مؤمنة بأن يكون للتعليم والصحة الأولوية في أي إصلاحات: "أعتقد أننا نفذنا جزءًا من هذه الإصلاحات في شهر يوليو، وكانت محسوسة لدى المعلمين، وكلما تتحسن الموازنة العامة ستكون لها الأولوية في تدعيم التعليم والصحة وتحسين أحوال المعلمين".