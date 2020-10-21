وزير التعليم يعد المعلمين بمكافآت وزيادات أكبر من خلال صندوق العاملين

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنَّ حزمة الزيادات التي تمت بالإضافة إلى صندوق العاملين الذي أعلن عنه وزير المالية الدكتور محمد معيط لدعم المعلمين سيوفر حوافز إضافية بمجرد اكتماله معتمدة على الأداء وألوان من الرعاية الاجتماعية.

وأضاف وزير التعليم، في المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم، "الصندوق نفسه سنكافئ به كل مجتهد من المعلمين وأتوقع أن تكون الزيادة أكبر من ذلك"، ووعد الوزير المعلمين بمكافآت وزيادات أكبر من خلال ذلك صندوق العاملين.

ويعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا بحضور وزراء التربية والتعليم والمالية والصناعة لإعلان نتائج اجتماع الحكومة وعلى رأسها الإعلان عن ما حدث في أول أيام الدراسة.

وكانت الحكومة استهلت اجتماعها، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، بتقديم التهنئة للقوات المسلحة والشرطة بمناسبة تخريج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية، وكلية الشرطة.

وأشار رئيس الوزراء إلى سعادته وشعوره بالفخر والاعتزاز عند حضور الاحتفالات الخاصة بتخريج الدفعات الجديدة التى تنضم إلى صفوف القوات المسلحة والشرطة، وما شهده من قوة ولياقة يتميز بها هؤلاء الخريجون، الذين يذودون بأرواحهم فداءً لرفعة واستقرار بلدهم، ويحمون حدودها، ويضبطون الأمن الداخلى لها، وهو ما يدعو إلى الاطمنئان على حاضر مصر ومستقبلها.

وجدد رئيس الوزراء تأكيد أهمية الحفاظ على استقرار الوطن، وضرورة العمل على رفع وعى المواطنين بأهمية ذلك، لافتاً إلى أنَّه دون استقرار الوطن لن نستطيع تحقيق أى تقدم فى مختلف مناحى الحياة، مشيراً إلى تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، المستمر على أنَّه لن يستطيع أحد النيل من هذا الوطن من الخارج، قائلاً: "فمصر تمتلك جيشاً قوياً"، منوهاً إلى محاولات التشكيك والاتهامات، وكذا حروب الشائعات، التي تحدث في الداخل، وهو ما يستدعي العمل على رفع الوعي لدى المواطنين، باعتبار ذلك هو أهم سلاح للمواجهة حالياً.