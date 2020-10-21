وكيلة مدرسة تهدد طفلة: "مش هتدخلي بدون حجاب".. ووالدها: "بينا المحاكم"

في واقعة جديدة حول إجبارالأطفال على ارتداء الحجاب بالمدارس، خرجت إحدى المدارس بفكرة ارتداء جميع الطالبات الحجاب إجباراً، مما أدى إلى اعتراض أحد أولياء الأمور، بعد أن تعرضت ابنتها للتهديد بعدم دخول المدرسة إلا بعد الالتزام بارتداءه.

ونشرت أحد اولياء الأمورالتي اعترضت على أسلوب المدرسة في التعامل مع الأمر، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشور تحدثت فيه عن تعرض ابنتها التي تبلغ من العمر 13 عاماً للتهديد، بمنعها من دخول المدرسة، من جانب عدد من المدرسين الذين قاموا بتوبيخ الفتاة على عدم ارتداءها الحجاب.

وقالت لمياء لطفي، منسق برامج بمؤسسة المرأة الجديدة، وولي أمر الفتاة: "قالوا للبنت نصاً مش هتدخلي المدرسة، لأنها بدون حجاب ، هل المدارس الحكومية والتجريبية ملكية خاصة للمعلمين والإداريين ينفع يمنعوا الطلاب من دخول المدرسة".

وتابعت لمياء : "بنتى عندها ١٣ سنه فى الصف الأول الإعدادى اتعمل عليها حفلة فى مدرسة بلبيس الرسمية للغات من 3 مدرسات قدمولها 4 رسائل مهمة: الحجاب جزء من الزي المدرسي، البسيه في المدرسة واقلعيه خارج المدرسة، مش هاندخلك المدرسة من غيره، ماما مش موافقه مش مشكلتنا حلى مشكلتك مع أمك.

واستكملت: "الرسائل دى بتعكس المأساة اللي احنا عايشنها في مدارسنا اننا نكدب بخصوص الزى المدرسي، ونستقوى على طفله، ونرهبها ونهددها، ونوهمها أن فيه مشكله بينها وبين أمها".

وبعد نشر لمياء هذه الرسائل على صفحتها الشخصية على "فيسبوك" قامت وكيلة المدرسة بالتعليق قائلة: "هي رافضة الحجاب ورافضة أن المدرسة تشارك في التربية هي عايزة بنتها زيها تعمل الي على مزاجها هي، لكن مش تربية المدرسة، دي عايزة تمشي قوانين بيتها على المدرسة كلها، دخلتي المدرسة التزمي بقوانينها دا مش عيب ولا حرام.

واستكملت وكيلة المدرسة: " لكن خارج المدرسة دي حريتك الشخصية تكملي بأي زي دي مش مسؤوليتي".

وعقبت ولي أمر الفتاة على تعليق وكيلة المدرسة، قائلة: "الست المحترمة وكيلة المدرسة بتشكك في إيماني ولا في أخلاقي كمان.. بينا المحاكم يا أستاذة مكنتش أتمنى الامور توصل لكدا"