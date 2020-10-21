علي جمعة بـ"مستشفى أبو الريش": علينا مساعدة الأطفال الأبرياء الضعفاء

قال الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، إن جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت تعاونت وأعطت كل ما تستطيع بدون تأخير أو رفض لأفكار الخير.

وأشاد الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، بالدكتور محمد عثمان الخشت، قائلًا "إن الله منّ على جامعة القاهرة العريقة بذلك العالم الجليل والإنسان الأجل الذي فتح الله قلبه".

وأكد الدكتور علي جمعة، أن علينا عمارة الكون ومساعدة الأطفال الأبرياء الضعفاء الذين يجب علينا الرعاية والعناية بشأنهم.

جاء ذلك في كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عُقد على هامش افتتاح وحدتي الجراحات التخصصية والرعاية المركزة الجراحية بمستشفى أبو الريش الياباني، ووحدة السكر والغدد بمستشفى أبو الريش المنيرة، بعد انتهاء أعمال تطويرها وتجديدها بدعم وتمويل من مؤسسة مصر الخير، وبحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة هالة صلاح عميدة كلية طب قصر العيني، والدكتور أحمد طه مدير المستشفيات الجامعية، والدكتورة منى الغمراوي مديرة مستشفى أبو الريش المنيرة، والدكتورة رشا جمال مديرة مستشفى أبو الريش الياباني، وقيادات مؤسسة مصر الخير.

وافتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم، وحدتي الجراحات التخصصية والرعاية المركزة الجراحية بمستشفى أبو الريش الياباني، ووحدة السكر والغدد بمستشفى أبو الريش المنيرة، بعد انتهاء أعمال تطويرها وتجديدها بدعم وتمويل من مؤسسة مصر الخير، بحضور الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وعميدة كلية طب قصر العيني، ومدير المستشفيات الجامعية، ومديرتي مستشفى أبو الريش المنيرة، وأبو الريش الياباني.

جامعة القاهرة : استمرار تحسين الخدمات المقدمة بمستشفيات الأطفال الجامعي أبو الريش

وأكد الدكتور محمد الخشت، استمرار أعمال تطوير مستشفيات أبو الريش للأطفال لزيادة قدرتها الاستيعابية وإعادة تأهيلها ورفع كفاءتها تدريجيًا وفق جدول زمني محدد، مشيرًا إلى أن معظم مستشفيات جامعة القاهرة لم تجر بها عمليات تطوير حقيقية منذ سنوات، وأن الجامعة تولي اهتمامًا بتطوير جميع المستشفيات الجامعية، وتقديم خدمات طبية عالية المستوى يليق بجامعة القاهرة وإمكاناتها ودورها المجتمعى، مع توفير معاملة إنسانية لائقة بالمرضى.

ووجه رئيس جامعة القاهرة، بضرورة استمرار تحسين الخدمات المقدمة بمستشفيات الأطفال الجامعي أبو الريش الياباني والمنيرة، وتحسين خدمات الطواريء والرعاية الطبية المقدمة بهما، والتأكيد على سرعة تقديم الخدمات الطبية وعدم التهاون مع أي تقصير في العمل.

وأوضحت الدكتورة هالة صلاح عميدة كلية طب قصر العيني، أنه تم إحلال وتجديد القسم الداخلي لوحدة السكر والغدد الصماء بمستشفى أبو الريش المنيرة بإجمالي 22 سريرًا بتكلفة 15 مليون جنيه تبرعًا من مؤسسة مصر الخير، وإضافة 7 أسرة بزيادة 50% مما يوفر أماكن إضافية لعلاج الأطفال المصابين بالسكر، مضيفة أن مؤسسة مصر الخير تبرعت أيضًا لتطوير وحدة الجراحات التخصصية بمستشفى أبو الريش الياباني بإجمالي 36 سريرًا بتكلفة 17.5 مليون جنيه، وأن الجامعة قامت بتطوير وحدة الرعاية المركزة الجراحية بسعة 4 أسرة بتكلفة 3 مليون جنيه.