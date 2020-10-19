التعليم العالي: غدا فتح تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2020

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس، نتائج تنسيق الشهادات الفنية لعام 2020، على أن يتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتقليل الاغتراب (التحويلات) اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 20/10/2020 حتى يوم الخميس الموافق 22/10/2020.

وأوضحت الوزارة قواعد تقليل الاغتراب (التحويلات) :

•سيتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لتقليل الاغتراب (التحويلات ) اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 20/10/2020 حتي يوم الخميس الموافق 22/10/2020.

التحويل بين الكليات الجامعية

•عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة ما يلي :

•التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات .

•التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.

•الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي . •التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.

•لا توجد تحويلات ورقية.

•التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

•استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

•تكون المفاضلة بين الطلاب علي اساس مجموع درجات الطالب. التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.

•يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل الالكتروني فقط إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

•لا توجد تحويلات ورقية.

•في جميع الحالات السابقة يكون تحويل الطالب لمرة واحدة فقط يتم باستيفاء الحد الأدني للمعهد المراد التحويل إليه وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.

وتابع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السبت الماضي، انتظام سير العملية التعليمية، وأجرى زيارة تفقدية لجامعتي عين شمس والقاهرة، في إطار متابعة استعدادات الجامعات لبداية العام الدراسي الجديد، وسط إجراءات احترازية مشددة، وذلك برفقة رؤساء الجامعات.

واطمأن "عبدالغفار"، على طلاب جامعتي القاهرة وعين شمس، مع تفقده تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وتنظيم عملية دخول الطلاب للحرم الجامعي وقياس درجات الحرارة لجميع الطلاب.

وشدد على ضرورة التزام كل أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بإجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الماسك الطبي "الكمامة" وضرورة استخدام المطهرات، حفاظا على سلامتهم، موجها باتخاذ كل الاجراءات القانونية ضد جميع المخالفين للإجراءات الاحترازية والوقائية.