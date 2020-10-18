"التعليم العالي": باقات إنترنت مخفضة للطلاب.. والأسعار قريبا

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه يجرى حالياً التنسيق والاتفاق مع وزارة الاتصالات، لتوفير باقات إنترنت للطلاب مخفضة التكاليف، وذلك لاستخدامها خلال العام الدراسي الجديد في ظل نظام التعليم الهجين، الذي يجمع بين التعليم التقليدي والتعليم عن بعد.

وأوضح "عبدالغفار"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن وزارة الاتصالات هي المنوطة بالحديث مع شركات المحمول المختلفة بشأن توفير تلك الباقات، وتحديد قيمتها بما يتناسب مع الطلاب، مشيراً إلى ان وزارة الاتصالات وعدت "التعليم العالي" بالتواصل المباشر مع شركات المحمول بشأن إيجاد باقات مخفضة للطلاب.

من جانبه، قال الدكتور هشام فاروق، المسؤول عن تكنولوجيا المعلومات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه بانتهاء الدراسات المستمرة والتوصل لاتفاق نهائي بشأن باقات الإنترنت المخفضة لطلاب الجامعات سيتم الاعلان عنها فوراً.

وأوضح أن وزارة الاتصالات ستدرس تطبيق التخصيص مع الجهاز القومي للاتصالات، لافتًا إلى أنه لم تُحدد أي تفاصيل أو باقات أو عروض بشأنها.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد صرح بأن الوزارة أصبح لديها خبرة كبيرة في مسألة التعامل عن بعد، مشيرًا إلى أن الجامعات المصرية تعاقدت مع كل المنصات الإلكترونية.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزارة تعمل منذ ثلاثة أشهر لرفع المقررات وتسجيلها على المواقع الإلكترونية، وهناك تطور كبير حدث في هذا السياق، وستكون المناهج مسجلة حتى يتم الانتهاء من المنصات الإلكترونية، ويستطيع الطالب أن يشاهدها في أي وقت.

وعن طلاب الأقاليم وتكلفة التعلم عن بعد، قال "عبدالغفار"، إنهم تواصلوا مع وزارة الاتصالات لتوفير باقات لا تستخدم إلا للدخول على مناهج الدراسة فقط، وسعرها سيكون بسيطًا، وستنتهي هذه الاتفاقية خلال أيام.