فحص 62 مليون مواطن ضمن مبادرة "100 مليون صحة"

أطلقت الحكومة عدة مبادرات بشأن الإصلاح الصحي، جاء فى مقدمتها مبادرة "100 مليون صحة"، التي قامت بفحص ما يقرب من 62 مليون مواطن للكشف عن فيروس "سي" والسكر والضغط والسمنة في 27 محافظة، وقدمت العلاج مجانًا لهم.

وقامت المبادرة بعمل مسح طبي لطلاب المدارس والجامعات، استهدفت الكشف على 50 مليون طالب، في أكبر عملية مسح طبي.

وشملت المبادرة أطفال المدارس من خلال حملة الكشف عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم، وانطلقت الحملة بالتوازي في شهر نوفمبر عام 2018، وتمكنت من فحص 9.7 مليون شخص، وتم صرف علاج الأنيميا بالمجان، بالإضافة إلى التوعية وصرف العلاج للأطفال ضد السمنة والنحافة.

إنهاء قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة

واستهدفت المبادرة أيضًا إنهاء قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة، فأجرت ما يقرب من 400 ألف جراحة حرجة في 10 تخصصات طبية مختلفة، على أن تتحمل الدولة كافة مصاريف الجراحات دون أن تكلف المريض أى شيء، حيث أجرت أكثر من 65% من الجراحات داخل مستشفيات وزارة الصحة.

وأعلنت مبادرة الانتهاء من قوائم انتظار المرض في غضون 6 أشهر، حيث انتهت وزارة الصحة من علاج نصف العدد خلال شهر واحد فقط، ويتوقع الانتهاء من علاج باقي الحالات خلال شهر أو شهرين على أقصى تقدير.

واشتركت في المبادرة 153 مستشفى، حيث كان يعاني أغلب المرضى المسجلين بقوائم الانتظار من أمراض مزمنة، ما يؤكد أن القضاء على هذه القوائم يعد إنجازًا كبيرًا وخير تمهيد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية، لتدخل البلاد في مرحلة جديدة من التطور الصحي.