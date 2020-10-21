"دينا" عن أداء "لوردينا": بترقص في عيد ميلاد.. مش محترفة

أثار مقطع فديو ترقص فيه البرازيلية لوردينا على نغمات أغنية المهرجانات "إخواتي" جدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدرت تريند محرك البحث "جوجل" لمعرفة معلومات عن صاحبة المقطع الذي تم تصويره داخل أحد مراكز التجميل في القاهرة.

ونال رقص لوردينا استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتماشي أدائها الاستعراضي مع الأغنية، وتوقعوا أن تخطف بنت البرازيل الأضواء في مصر خلال الفترة المقبلة.

واستطلعت "الوطن" رأي الراقصة دينا باعتبارها إحدى أهم علامات الرقص الشرقي في مصر حاليا، إزاء رقص لوردينا، حيث علقت عليها قائلة: "هي بترقص زي اللي بيرقصوا في أعياد الميلاد، مش محترفة، ولازم أشوفها ببدلة رقص علشان أعرف أقيمها".

وأشادت دينا بخفة دم لوردينا في رقصها قائلة: "هي الحقيقة لذيذة ودمها خفيف".

وكانت الراقصة البرازيلية لوردينا كشفت عن تعرضها للسرقة الإلكترونية، قبل ساعات، حيث فقدت قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وكذلك صفحتها على موقع "فيس بوك"، وحذفهما بشكلٍ نهائي.

وكتبت "لوردينا"، عبر خاصية الـ"ستوري" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، عن نجاح مجموعة من القراصنة في سرقة صفحاتها، ومن المُقرر تدشين صفحات جديدة لها خلال الساعات المقبلة، وإعلانها للجمهور.

وكان طارق عبدالمحسن، مدير أعمال الراقصة البرازيلية لوردينا، نفى ما تردد على مدار الساعات الماضية، بشأن ارتفاع أجرها في الحفلات، بعد واقعة الفيديو الشهير الذي ظهرت فيه داخل أحد صالونات التجميل.

وقال "عبدالمحسن"، لـ"الوطن"، إن الراقصة لم ترفع أجرها في الحفلات، بعدما حظيت بشهرة كبيرة في مصر، خلال وقتٍ قصير، لافتًا إلى أنها تحصل على 12 ألف جنيه في الساعة الواحدة، حال إحيائها لحفلٍ دون مطرب أو فرقة، بينما تحصل على 15 ألفا في الساعة حال اصطحابها لفرقتها المكوّنة من 14 فردًا.

وأكد مدير أعمال الراقصة أنها تلقت عروضًا الفترة الماضية بشأن المشاركة في فيديو كليب كموديل إلا أنها رفضتها: "هي عاوزة تظهر كراقصة ومع نجوم كبار مش مطربين مغمورين".