أول رد من إمام الإسكندرية: اعتذرت للوزارة وبهاء سلطان كلمني

قال الشيخ أحمد علي درويش، إمام الإسكندرية، إنه يحترم كل قرارات وزارة الأوقاف مهما كانت، لأنها مؤسسة دينية ووطنية، مؤكدا تقبله لأي عقوبة بسعة صدر، وأنه قدم اعتذارٌ لوازة الأوقاوف، لما سبب لها من مشكلات مع الإعلام.

وأضاف درويش في تصريحات لـ"الوطن"، أنه لم يطلب من الفنان بهاء سلطان اعتزال الفن، بل ماحدث أن ما طلب منه أثناء اللقاء داخل المسجد، هو تقديم الكثير من الابتهالات والأناشيد الدينية في الفترة المقبلة، وذلك لحبه الشديد في الابتهالات والأناشيد ذات الطابع الديني، مضيفا أن بعد تحويله للتحقيق من وزارة الأوقاف، تواصل الفنان بهاء سلطان معه، لدعمة والوقوف بجانبه، قائلا له "واقف معاك وبدعمك ولو عايزني أروح معاك التحقيق أروح عادي".

وكانت وزارة الأوقاف، أحالت الإمام أحمد علي درويش، إمام مسجد بالاسكندرية، للتحقيق معه، على خلفيه صورته مع الفنان بهاء سلطان، وإعلانه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك"، أنَّ الفنان قرر الاعتزال والاكتفاء بتقديم الابتهالات الدينية.

وكان الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، قال إنَّه سيتم التحقيق مع إمام الإسكندرية، وذلك بعد منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قال إنَّ الفنان بهاء سلطان، وعده خلال لقائهما في المسجد، بأن تقتصر أعماله على تقديم الفن الهادف والابتهالات والأناشيد الدينية فقط، وذلك من خلال منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي علي حد وصفه.

وأضاف "طايع"، لـ"الوطن"، أنَّ تصرف الإمام يعد رعونة ومراهقة شبابية من إمام شاب في بدايه عمره، وأنَّ الإمام من الممكن أنَّه شعر بالفرحة والانبهار لوجود بهاء سلطان معه في المسجد، مضيفاً:" إذا كان الفنان بهاء سلطان فضفض مع الإمام بالحديث، فكان لا ينبغي أن يخرج على مواقع التواصل الاجتماعي ليروي ذلك لأنها أسرار، وحتى لا يدعي بطولة زائفة بتعديل مسار الفنان كما زعم، وفقًا لقوله.

وأوضح أنه يتمّ العمل على تعديل مسار الإمام حفاظًا عليه من الانجراف فيما انجرف إليه ما سبقوه من أئمة حول أحاديث عن أدوارهم في "توبة الفنانين"، مشيرا إلى أنَّ وزارة الأوقاف تريد بتصحيح الخلل لأبنائها قائلاً: "لسنا جلادين ولكن نريد أن نقوّم أبنائنا حتى وإن أصابهم بعض الخلل علي حد وصفه.