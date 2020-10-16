إدارة أعمال بهاء سلطان تنفي اعتزاله: يقدم دوما الفن الهادف

نفت إدارة أعمال الفنان بهاء سلطان الأخبار التي انتشرت حول اعتزال الفنان الغناء والاقتصار على تقديم التواشيح الدينية.

وقال مسؤول مكتب بهاء سلطان في تصريحات لـ"الوطن"، إن الفنان دائما ما يهدف لتقديم الفن الهادف والمحترم، كما أن بهاء دائم على تقديم الأعمال الدينية منها ألبومه الديني الشهير "بدعي يا رب".

كان أحمد علي درويش، إمام وخطيب مسجد الإمام البوصيري بالإسكندرية، قد نشر إنه فوجئ بدخول الفنان بهاء سلطان، طالبًا من يأخذ بيده، زاعمًا إنه وعده بأن تقتصر أعماله على تقديم الفن الهادف والابتهالات والأناشيد الدينية فقط.

ونشر "درويش" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة تجمعه مع بهاء سلطان، مُعلقًا عليها: "تحدثت مع بعض الشباب عنه بالأمس، وأني أرى بداخله إنساناً آخر، فأكد لي واحد منهم أنه يعزم هذه الأيام على اقتصار وتوجيه نشاطه الفني بأكمله للابتهالات والمدائح النبوية فدعوت الله له".

وتابع: "إذ بي اليوم قبل صلاة الفجر فوجئت بدخوله عليّ مُسَلِمًا مبتسمًا يريد أن "يفضفض" وأن يلقي ما بداخله وما على عاتقه من أحمال، مريدًا من يأخذ بيده، متمنيًا اقتصاره على الفن الهادف والابتهالات والأناشيد، وخلال جلستي معه تأكد لي انطباعي الطيب عنه، فوجدناه إنسانًا بمعنى الكلمة، مقيمًا للصلاة، تاليًا لكتاب الله حافظًا له، مؤديًا للواجبات، محبًا لله جل وعلا خاشيًا له، ومحبًا لرسوله صلى الله عليه وسلم ومحبًا لأولياء الله.. إنه الأستاذ الخلوق بهاء سلطان، أرشدني الله وإياه وهدانا سواء الصراط واستعملنا لخدمة دينه".

وكان بهاء سلطان، قد أكد خلال حوار تليفزيوني سابق مع الإعلامية إسعاد يونس، أن الشيخ "محمد عمران" من أبرع المنشدين الدينيين الذي برع في التحكم في المقامات، وله أفضال عليه وعلى أشخاص كثيرين.