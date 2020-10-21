مدبولي يصل مقر مجلس الشيوخ لتهنئة "عبدالرازق" على منصبه الجديد

وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى مجلس الشيوخ، لتقديم التهنئة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ.

وشهد مجلس الشيوخ أيضَا حضور المستشار عمر مروان وزير العدل لتقديم التهنئة إلى رئيس مجلس الشيوخ.

وكان الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، هو أول المهنئين اليوم، حيث أكّد خلال لقاءه رئيس مجلس الشيوخ، أنَّ "عبدالرازق" يعد إضافة قوية للحياة السياسية والعمل السياسي في مصر، ومجلس الشيوخ، مشدداً على أنَّ رئيس الشيوخ سيكون له أداء بارز سينقل هذه المؤسسة العريقة الى آفاق أوسع وأن تكون في المقدمة دائما لأداء واجبها الوطني في ظل محددات الدستور لاختصاصاتها.

كما استهل "عبدالعال"، اللقاء، بالإشادة بالمستشار عبدالوهاب عبد الرازق، وما تركه من بصمات وضوابط والعديد من المواقف التي نحترمها ونقدرها، مشيراً إلى أنَّ "عبد الرازق" شخصية سياسية ووطنية وقامه قانونية كبيرة.

يٌشار إلى أنَّ المستشار عبدالوهاب عبد الرازق برئاسة مجلس الشيوخ، قد فاز برئاسة مجلس الشيوخ، بعدد أصوات تبلغ 287 صوتًا.