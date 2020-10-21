توقعات بهطول أمطار غزيرة مساء اليوم غرب الإسكندرية

توقع معهد بحوث المياه بشركة الصرف الصحي في الإسكندرية، وصول كثافة الأمطار على المدينة الساحلية، خلال الساعات القليلة القادمة، إلى 30 ملليمتر، بناءًا على تنبؤات هيئة الأرصاد الجوية.

ووضع معهد بحوث المياه خرائط تخطيطية وجداول بتوقيتات هطول الأمطار وأماكن سقوطها وكثافتها بكل أحياء الإسكندرية، استعداداً لاستقبال تقلبات الطقس، التي حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية، كما قررت شركة الصرف الصحي وكافة الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، رفع حالة الاستعداد للقصوى.

وحصلت "الوطن" علي نسخة من الخرائط، التي جرى إعلانها من قبل غرفة التعامل مع الأمطار كجدول توقعي لما سيحدث في المدينة الساحلية، اعتبارا من الساعة الثامنة مساء اليوم فيما يخص كثافة الأمطار المتوقعة والتوقيت، حتي يتمكن مسئولو الأحياء والصرف الصحي من التعامل الفوري معها فور سقوطها، ومنع حدوث أي تجمعات للمياه وتراكمات لمياه الأمطار بشوارع المدينة.

ووفقا للجدول فمن المتوقع هطول الأمطار بكثافة متوسطة على غرب المدينة الساحلية ثم تزداد الكثافة وتنتقل في العاشرة مساءًا إلى كافة أنحاء المحافظة.

وتفقد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في المحافظة، عددًا من المعدات وفرق الطوارئ للتأكد من جاهزية العمال، والاستعداد لاستقبال الأمطار.

ورفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد القصوى بنسبة 100٪ لاستقبال أول نوات الشتاء، وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية وتنبؤات خرائط الطقس، على أن تشتد حدتها غداً الخميس، إلا أن الشمس سطعت بمختلف أنحاء المدينة الساحلية، دون سقوط أية أمطار.

وقال اللواء محمود نافع إن غرفة الطوارئ على أهبة الاستعداد والجميع في الشوارع، وأضاف "نافع" لـ"الوطن"، أنه وفقاً للتوقعات يبدأ هطول الأمطار غداً بشكل خفيف، ومن المتوقع تساقط الأمطار على مناطق غرب المدينة، مؤكداً الدفع بسيارات الشفط إلى المناطق والبؤر الساخنة.

وأشار إلى أنه وفقا للتوقعات من المقرر أن تهطل علي الإسكندرية أمطارًا ما بين خفيفة ومتوسطة وكثيفة وذلك علي جميع أنحاء المحافظة، وتصل شدتها ما بين 30 و40 مم يومياً، مؤكدا أن الطاقة الاستيعابية للمدينة تصل إلى مليون و800 ألف متر مكعب.