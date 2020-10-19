خفيف ثم متوسط ثم غزير ورعد.. طقس الإسكندرية من الغد

"تحذير.. من المتوقع سقوط أمطار خفيفة بداية من غد الثلاثاء، ثم تزداد الأمطار يوم الأربعاء المقبل، لتصل إلى متوسطة، وفي نهاية اليوم ومع الساعات الأولى من يوم الخميس، تبدأ الأمطار الرعدية الغزيرة، التي من المقرر أن تستمر لعدة أيام"، كان هذا هو محتوى الرسالة التي تلقتها غرفة التعامل مع الأمطار بمدينة الإسكندرية، من قِبل هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس الخاص بالمدينة الساحلية.

وبدأت غرفة التعامل مع الأمطار، برئاسة اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، رفع حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى، وذلك للتعامل مع جميع التحذيرات، على أن يتوالى إرسال التحذيرات كل يوم، من أجل التعرف بدقة على حالة الطقس، وفقاً لخرائط الأمطار.

وبدأ رئيس شركة الصرف الصحي، وقيادات جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، جولات عمل ميدانية بمختلف أنحاء الإسكندرية، من أجل التأكد من استعداد وجاهزية المعدات ومحطات الصرف الصحي، كما تم المرور على "الشنانيش" وشبكات تصريف مياه الأمطار في مناطق "البؤر الساخنة"، التى تشهد تراكمات لمياه الأمطار بشكل دائم، خلال السنوات الماضية.

وقال اللواء محمود نافع إن غرفة الطوارئ والاستعدادات على أهبة الاستعداد والجميع في الشوارع، من أجل التأكد من الاستعداد التام للأمطار، وأضاف "نافع" لـ"الوطن"، أنه وفقاً للتوقعات القادمة من الأرصاد، يبدأ هطول الأمطار غداً بشكل خفيف، ومن المتوقع تساقط الأمطار على مناطق غرب المدينة، مؤكداً أنه جرى الدفع بتمركزات لسيارات الشفط، مشيراً إلى أن تطبيق المحاكاة، وهي تعد الأكبر لمواجهة أولى النوات التي تهب على محافظة الثغر.

وكان محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، قد شهد تطبيق عدة نماذج محاكاة لاختبار أداء وكفاءة طلمبات الصرف الصحي، ومتابعة سرعة تصريف المياه بها، استعداداً لاستقبال موسم الشتاء، وذلك بأهم النقاط الساخنة بالمحافظة، وجرى التأكد من جاهزية وكفاءة مولدات الكهرباء الاحتياطية الموجودة في الأنفاق، التي تم المرور عليها وتجربتها، والتأكد من توافر السولار الاحتياطي لها، حيث تعد تلك الأماكن من أكثر مناطق تجمع مياه الأمطار خلال موسم الشتاء.