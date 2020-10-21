حسن شاكوش: كل ما أعمل حاجة يقولوا مسروقة من حماقي.. أنا مطرب مش مخرج

رفض مغني المهرجانات حسن شاكوش، الاتهامات التي أطلقها عليه مصطفى عامر مخرج كليب أغنية "راسمك في خيالي" للفنان محمد حماقي، التي أشار فيها إلى أن شاكوش، اقتبس أجزاء من كليب حماقي، في كليب أغنية "بسكوتاية مقرمشة".

قال شاكوش لـ"الوطن": "أنا مش عارف، هما كل ما نعمل حاجة نلاقي حد طلع يقول إننا واخدين الفكرة منه".

وأضاف: "أغنية بنت الجيران قالوا واخدينها من أغنية حماقي حاجة مستخبية، هو أنا مش ورايا غير النجم محمد حماقي".

تابع: "أنا مالي، المخرج هو اللى صور الكليب، أنا مطرب أنفذ ما يطلب مني فقط".

كتب مصطفى عامر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "ده أكبر دليل إن اللي بيقدموه بعيد تماما عن الفن، لأنهم فقراء فن، وماعندهمش حاجة يقدموها، ودايما بيعتمدوا إنهم يسرقوا مجهود الفنانين الحقيقيين".

وأضاف: "والـ4 دقايق اللي بتشوفوها كفيديو كليب، بياخد من أي مخرج وقت طويل، مثلا كليب راسمك في خيالي واخد مني تحضير أسابيع، وتفصيلة الإنترو لوحده واخد مني ومن اللي إشتغل عليه وقت طويل في التحضير، وتفصيلة الـsound effect لوحدها واخدة تحضير؛ لإن فيه رسم الصوت على الخطوة، وحركة الإيد، وتفاصيل تاني كتير".

وتابع: "فلما ييجي حد يريح نفسه على حساب تعبك ويسرق مجهودك؛ فدي حاجة فعلا تضايق، ومش عارف هنفضل لإمتى ساكتين على السرقة دي، والمفروض ان هما كمؤديين ما يسمى مهرجانات، بقى ليهم اسم وجمهور، المفروض يحترموهم ويحترموا المهنه وصُنَّاعها، لكن للأسف مش بيحترموا حد".