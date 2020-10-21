إيقاف مديرة مدرسة ومشرف في فيديو "شغب الطلاب" بالبحيرة

قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إيقاف مديرة مدرسة النوبارية الثانوية العسكرية بنين، والمشرف العام بالمدرسة، لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات، لتقصريهم فى أداء مهامهم التعليمية، وإحالة الواقعة النيابة الإدارية لإعمال شئونها حيال الواقعة، وتطبيق لائحة الانضباط الطلابي على الطلاب.

جاء ذلك وفقاً لتقرير إدارة النوبارية التعليمية بخصوص واقعة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الإجتماعي يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ أكتوبر الجاري، بفصل ٨/٢ بمدرسة النوبارية الثانوية العسكرية بنين، والذي أظهر وجود شغب نت الطلاب داخل الفصل.

وورد التقرير أن محتوى الفيديو يعتبر إخلال وإهمال وتقصير من القائمين على العملية التعليمية بالمدرسة، سواء كانت إدارة المدرسة والمشرف العام والمعلمين، ووصفت ما قام به الطلاب بأنه سلوك منافي للعملية التعليمية، يستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة نحوهم على ضوء لائحة الانضباط المدرسي، من خلال توجية التربية الاجتماعية بالمديرية وتطبيق العقوبات الواردة بها.

وحرصًا من الوزارة على تحقيق المصلحة القومية للدولة، أصدرت تعليمات مشددة بشأن الانضباط الإداري لموظفى الدولة، ودور كل منهم فى أداء واجباته الوظيفية.

وأكد الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن مدير الإدارة التعليمية بالنوبارية باشر التحقيقات في الواقعة وتم موافاة المديرية بتقرير شامل عنها.

وكان رواد السوشيال ميديا بالبحيرة، تداولوا فيديو يظهر طلاب في حالة شغب داخل أحد فصول المدرسة المذكورة، ولاقى الفيديو ردود أفعال غاضبة من أولياء الأمور، مطالبين بتشديد الرقابة على المدارس والعملية التعليمية أكثر من ذلك، وأعقب ذلك حذف لمقطع الفيديو بعد تقديم مذكرة للإدارة التعليمية.