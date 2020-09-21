إيقاف مدير مدرسة و3 معلمين بسبب الدروس الخصوصية بالعريش

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء أن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة صدق على قرار إيقاف مدير مدرسة و3 معلمين بسبب الدروس الخصوصية، بمدرسة الشهيد عمرو شكري الثانوية العسكرية بالعريش، بسبب خرق النظام التعليمي وفتح المدرسة ليلا بعد انتهاء العمل الرسمي وإدارتها كمكان للدروس الخصوصية وذلك بتاريخ 17 سبتمبر 2020.

وتقرر تكليف إبراهيم سيف الدين عبيد للقيام بمهام مدير مدرسة الشهيد عمرو شكرى الثانوية بنين، وإيقاف عن العمل احتياطيا لمدة لا تزيد عن 3 أشهر اعتبارا من نهاية الشهر الحالي لكلا من: "ن.ك. ح" مدير المدرسة، و"ص. م. أ" معلم لغة عربية بالمدرسة، و"ب. م. أ.س" معلم تاريخ بالمدرسة، و"أ. أ.م. أ"، معلم فيزياء بالمدرسة.