الجندي: "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين نصباية والقائمون عليه تجار دين"

شن الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، هجومًا حادًا على ما يطلق عليه "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، قائلا: "ده اتحاد نصباية، وكل القائمين عليه متاجرون بالدين"، وذلك خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "DMC".

وسخر "الجندي"، من الاتحاد، قائلًا: " فيه تزييف للوعي، بقى لما تدافع عن الليرة التركية كأنك تدافع عن الله ورسوله؟، دول شوية نصابين عاملين نصباية، وعمالين يتهمونا بالنفاق، وهم أهل النفاق والتجارة بالدين، فلو كان حب الوطن والدفاع عنه نفاقا فأنا أول المنافقين".

وذكر عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن هناك فريقين من السفهاء في وقت واحد يهاجمون إذاعة القرآن الكريم، فالأول من السلفيين يتهمون الإذاعة بالشرك، والفريق الثاني من المنحلين بيتهكموا على برامج ورموز الإذاعة: " الفريقين داخلين في وقت واحد، سواء من السلفيين أو المنحلين، ما بقي إلا إذاعة القرآن الكريم، التي تملأ البيوت والبلد بالبركة".

من ناحية أخرى، أكد الدكتور محمد سالم أبو عاصي العميد السابق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر، أن الحديث عن الحصول على إجازة علمية بعيدا عن مؤسسة الأزهر، يعتبر "دجل ونصب"، لافتا إلى أنه لا يعقل الحصول على إجازة من أناس مجهولين ومنقطعي الصلة بالعلم.

وأضاف "أبو عاصي"، خلال حواره في نفس البرنامج: "الإجازة خارج المؤسسات الدينية المعتبرة، لا تعطي الحق لأحد في الفتوى ومن يفعل هذا دجال، هتلاقي أناس كثر يقولوا لك معايا إجازة وهو لا يعرف أي شيء عن العلم".