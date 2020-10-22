تفاصيل اغتصاب طفلة الـ4 سنوات المصرية بألمانيا: الجريمة تمت في الحضانة

كشفت مصادر بالجالية المصرية في ألمانيا تفاصيل اغتصاب الطفلة المصرية "مريم" صاحبة الأربعة أعوام، حيث وقعت الجريمة داخل حضانة منذ نحو شهر تقريبا.

وبينما يتمسك محمد إبراهيم والد الطفلة بتعرضها للاعتداء الجنسي، فإن تقرير الشرطة الألمانية خلص بعد نحو شهر إلى عدم وجود أدلة كافية أمس.

وقال علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية فى ألمانيا، ومقرها برلين إنه اتصل بالأسرة واستفسر عن الواقعة واتصل بالمسؤولة عن الحضانة وقالت إن كلام الأم غير حقيقى وبالكشف الطبى ثبت أنه لا يوجد حالة تحرش.

وكان محمد إبراهيم والد طفلة تدعى مريم عمرها 4 سنوات، كشف عن تعرض ابنته للاغتصاب والاعتداء عليها جسديا وجنسيا.

وأضاف أن طفلته غير سليمة نفسيا وجسديا من أثر الفاجعة، داعيا كل متضامن إلى التعبير عن استيائه وتضامنه مع الالتزام بما يتفق مع القانون.

وقال الأب في رسالته عبر "فيس بوك": "فإني وقد بلغ الهم مني مبلغه وشق على قلبي تحمل ما حدث لقرة عيني وتاج رأسي وأملي في دنياي ابنتي الغالية".

وأضاف: "هذه الكارثة الأخلاقية بكل ما تحمل الكلمة من معنى حدثت فى مكان يأمن فيه الناس على فلذات أكبادهم، قضيتي وأمر بنيّتي تمس كل أب وأم مهما كان عرفهم ودينهم ولونهم، فرجاء عدم تسييس أو تحزيب أو تحويل الفاجعة إلى بلد أو أناس بعينهم لأنه سيضر القضية وهو مخالف للحقيقة، فمن هتك عرضي لا ينظر إلى دين أو لون أو جنسية فريسته".

‏وقال الأب: "أقدر وأثمن كل محاولات التضامن معنا، وأوكد أن هدفنا كأسرة هو الحصول علي حق ابنتي في إطار القانون والعدالة. وليس الهدف التشهير أو الاساءة لأفراد أو مؤسسات، ويجب أن نتحرك في إطار القانون لمنع الملاحقات القانونية".

ولفت إلى أن هناك مجموعة استشارية من المتطوعين تعمل معه بشكل دائم في الدعم والبحث والمشورة وجارى توكيل لجنة من المحامين الجنائيين المتخصصين للنظر في الأمر قانونا بعد إغلاق المدعي العام للقضية هذا الأسبوع.

وتابع: "كل هذا الدعم الذي وصلني منكم -ومن المجموعة- هو ما أردته، الآن أعتقد أننا نسير في الطريق الصحيح للحصول علي حق طفلتنا".