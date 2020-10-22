غبور تطرح "هيونداي أكسنت" 2021 بدون احتياطات أمان

قررت شركة غبور طرح هيونداي أكسنت HCI فيس ليفت 2021 المستوردة بدون وسائل ومواصفات الأمان الأساسية القياسية وهذا يعرض حياة الآخرين للخطر.

وطرح غبور هيونداى أكسنت HCI فيس ليفت موديل 2021 فى مصر بأربع فئات:

سعر الفئة الأولى: 255 ألف جنيه

سعر الفئة الثانية: 275 ألف جنيه

سعر الفئة الثالثة: 275 ألف جنيه

سعر الفئة الرابعة: 295 ألف جنيه

وتعمل أكسنت HCI فيس ليفت 2021 بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1.4 لتر يولد قوة 99 حصانا وعزم 132 نيوتن متر ومتصل بناقل حركة أوتوماتيكى من 6 سرعات.

أما عن تجهيزات الفئة فهى كالآتى:

عدادات أنالوج بشاشة وسطية قياس 3.5 بوصة - طارة مالتى فانكشن - شاشة ترفيهية بقياس 3.8 بوصة - إضاءة هالوجين - تكييف يدوى "بكر" - مرايات كهربائية بسخانات.

أما تجهيزات الفئة الثانية فهى كالآتى:

تأتى هيونداى أكسنت HCI فيس ليفت 2021 الفئة الثانية بنفس تجهيزات الفئة الأولى ويضاف إليها إشارات فى المرايات - فتحة سقف كهربائية - مثبت سرعة - حساسات ركن خلفية "و يعتبر تجهيز الأمان الوحيد فى هذه الفئة هو حساسات الركن" وتعمل فقط عند الركن وهذا التجهيز ليس له قيمة فى عدم وجود ايرباجات تحمى السائق أثناء السير على سرعات متوسطة وعالية.

أما عن تجهيزات الفئة الثالثة فهى كالآتى:

تأتى أكسنت HCI الفئة الثالثة بنفس تجهيزات الفئة الثانية ولكن أزال غبور حساسات الركن وأضاف بدلا منها فرامل ABS - وسادة هوائية للسائق والراكب الأمامى "ايرباج"

أما عن تجهيزات الفئة الرابعة فهى كالآتى:

فهى تحتوى على وسادة هوائية للسائق و الراكب الأمامى - فرامل ABS وبسعر 295 ألف جنيه.

وبعد هذه المواصفات التى لا تحتوى على أقل المواصفات القياسية الأساسية فى الأمان وبسعر مبالغ فيه، تنتظر هذه السيارة فى المعارض أوفر برايس قد يتجاوز إلى 10 آلاف جنيه.