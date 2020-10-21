العرابي: مصر متمسكة بقواعد القانون الدولي في تحركاتها الخارجية

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن مصر ستظل متمسكه بقواعد القانون الدولي، والأعراف الدولية في كل تحركاتها الخارجية، وهو المبدء الراسخ الذي تقوم به مصر منذ فترة طويلة ويقدرها كافة دول العالم.

وأضاف "العرابي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية "الحياة"، أن مصر تنتهج سياسة رصينة في التعامل مع كافة الدول، حيث بدأ التعاون فيما بين مصر وقبرص واليونان من عام 2013، بهدف اقتصادي تنموي وسياسي ولا يقصد به توجيه إساءة إلى أحد، موضحا أن مصر ستظل متمسكة بقواعد القانون الدولي في كافة تحركاتها الخارجية، وهو مبدأ أساسي في السياسة المصرية، والقمة الثلاثية توقيتها مميز في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة.

وأكد أن منهج الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعي خلاله لتوحيد دولة قبرص المنقسمة وأن تبعد عن سياسة الاستقطاب من الجانب التركي، كما تم التأكيد على القضايا الإقليمية، حيث أن لمصر بوصلة ينظر لها كافة دول العالم باحترام وإجلال، مشيرا إلى أن القمة الثلاثية التي جمعت قادة الدول الثلاث، اليوم، أكدت على عدم القبول بأي استفزازات في تركيا بالمنطقة، والقمة أبرزت أهمية التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث وتعزيز سبل التعاون فيما بينهم.