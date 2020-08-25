العبادي: القمة الثلاثية جاءت في إطار تعزيز الشراكة العربية الفاعلة

قال صلاح العبادي، المحلل السياسي الأردني، إن القمة الثلاثية التي عُقدت اليوم بين مصر والأردن والعراق أكدت على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشأن العربي والتصدي لها لأنها تزعزع الأمن القومي العربي.

وأضاف العبادي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خبر اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل عبر شاشة "ON E"، أن هذه القمة جاءت في إطار تعزيز الشراكة العربية الفاعلة في إطار السعي المشترك لتعميق التعاون والتكافل الاستراتيجي بين الدول الثلاث.

وتابع أن القمة الثلاثية استندت إلى مرتكزات العمل العربي المشتركة، وأكدت على أهمية التعاون السياسي والاستراتيجي بين الدول الثلاث وأعرب القادة عن أهمية اتباع أفضل السبل لتعزيز التعاون بين مصر والأردن والعراق، وبخاصة في ظل تبعات فيروس كورونا، لافتًا في الوقت ذاته إلى أنه جرى التركيز على أهمية الاستفادة من دروس الجائحة.

وأشار إلى أن الملف الفلسطيني كان حاضرًا بقوة على طاولة المفاوضات، لتلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، موضحًا أن الدول العربية انشغلت خلال الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا، لكنها عادت إلى التباحث العربي في هذه القمة.