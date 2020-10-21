الأرصاد: أمطار غزيرة على القاهرة السبت والأحد..و"منخفض حمادة" لن يتكرر

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التنبؤات والاستشعار عن بُعد، إن الأرصاد أصدرت بيانا الأحد الماضي، أشارت فيه إلى عدم الاستقرار في الأحوال الجوية في الفترة من أمس الثلاثاء وحتى الأحد المقبل.

وأشارت أثناء استضافتها في برنامج "الآن" المذاع على فضائية "extra news"، إلى أن حالة عدم الاستقرار بدأت بسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على بعض المناطق من السواحل الغربية للبلاد خاصة الإسكندرية ومطروح، وامتدت لمناطق من الوجه البحري مثل كفر الشيخ والبحيرة.

ونفت شاكر حدوث أمطار غزيرة هذا العام مثل التي حدثت العام الماضي والتي عرفت بـ"منخفض حمادة"، ونصحت الجميع بارتداء ملابس شتوية، والقيادة بهدوء أثناء الأمطار والعواصف الرعدية.

وأضافت "شاكر" أن اليوم الأربعاء، شهد نشاط رياح مثيرة للأتربة في مناطق الدلتا والقاهرة والسواحل الشمالية وعلى الطرق خاصة السريعة والصحراوية، وطالبت بالقيادة بهدوء لأن فرص سقوط الأمطار ستزداد على السواحل الشمالية ومحافظات المنوفية وكفر الشيخ والغربية.

وأوضحت أنه بحلول مساء غد الخميس، ستكون الأمطار خفيفة على بعض المناطق في القاهرة، ويوم الجمعة، ستزداد كميات الأمطار، وستتعرض السواحل الشمالية لأمطار غزيرة، ومتوسطة في القاهرة، أما يوما السبت والأحد، فستزداد الأمطار لتكون غزيرة سواء في القناة أو القاهرة، وخفيفة على شمال الصعيد، محافظات المنيا والفيوم وبني سويف.

وألمحت إلى وجود أمطار غزيرة في شمال ووسط سيناء، قد تتطور إلى سيول بسبب الطبيعة الجغرافية لشبه جزيرة سيناء، وطالبت الجميع بالمتابعة الدورية لهيئة الأرصاد الجوية، عبر الموقع الرسمي ومواقع التواصل الاجتماعي.