تقلبات الطقس بالدقهلية.. رياح شديدة وانخفاض في درجات الحرارة

تشهد محافظة الدقهلية حالة من التقلبات الجوية، بدأت صباح اليوم الأربعاء، بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، مصحوبة بنشاط للرياح المحملة بالأتربة، وظهور السحب المنخفضة، وسط توقعات بهطول أمطار على مناطق واسعة من المحافظة، خلال الساعات القادمة.

وشكلت محافظة الدقهلية غرفة عمليات مركزية لمواجهة أخطار موسم الأمطار الغزيرة، تتواصل على مدار الساعة مع الغرف الفرعية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، للتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة، للإخطار بكل جديد للتحرك السريع عند الضرورة تجنباً لوقوع أزمات، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة في هذا الشأن، حفاظاً على الأرواح والممتلكات، وفقاً لتنبؤات وبيانات الأرصاد الجوية، والإجراءات اللازمة للتعامل مع أي طوارئ خلال موسم الشتاء، للتقليل من أي أضرار محتملة في ظل أجواء جوية قد تكون صعبة.

وأعلنت محافظة الدقهلية عن رفع درجه الاستعداد القصوى لمدة 6 أيام خلال الفترة من 20 حتى 25 أكتوبر الجاري، واتخاذ كافة الاجراءات والتدابير تحسبا لعدم استقرار الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة، وأهابت بالمواطنين والمسافرين على الطرق توخى الحذر حرصا على الأرواح والممتلكات.

وأهاب الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بالمواطنين فى نطاق المحافظة والمسافرين على الطرق ذهابا وإيابا بنطاق المحافظة بتوخي الحذر قبل وأثناء وبعد توقعات الأحوال الغير مستقرة للطقس خلال الفترة المذكورة حفاظا على الأرواح والممتلكات.

وشدد على التأكد من عملية التطهير الكاملة لبالوعات صرف مياه الأمطار المنتشرة بكافة الشوارع والمناطق علي مستوي المحافظة مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإجراء التجارب الميدانية للتأكد من استعدادات تلك البالوعات لاستقبال الأمطار حال حدوثها ورفع كفاءة سيارات ومعدات الشفط.

وأكد على ضرورة الإشراف على جاهزية محطات الصرف الصحي من حيث تشغيلها ورفع كفاءتها وصيانتها الدورية، مع التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري نحو اتخاذ إجراءات للتطهير ورفع أي المخلفات أولاً بأول وكذا الحفاظ على أراضي طرح النهر وقت الأمطار، وكذا التنسيق مع مسئولي الإنارة المركزية ومسئولي الإنارة بالمراكز والمدن والأحياء علي مستوي المحافظة لمراجعه الأسلاك و الكابلات المكشوفة وأعمدة الإنارة حرصا علي حياة المواطنين.

وفي سياق متصل صرح المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ أنه قد تم إعلان حالة الطوارئ استعدادًا لموسم الأمطار هذا العام؛ حيث قامت الشركة بعمل حملة موسعة لتطهير شبكات الصرف الصحي بمختلف مناطق المحافظة، والتي يبلغ إجمالي أطوالها حوالي 4531 كم، بطاقة استيعابية تبلغ حوالي 820548 متر3/يوم، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لحالة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، ومراجعة نتائج العينات وتسجيل مؤشرات التشغيل والصيانة، والالتزام باتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمحطات ومواقع العمل، والاهتمام بحل كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125، والعمل على حلها فورًا.