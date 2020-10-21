بعد مد المهلة.. 3 طرق للاستفادة من مبادرة ميغلاش عليك بنظام التقسيط

أعلن مجلس الوزارء اليوم عن مد مهلة مبادرة "ميغلاش عليك" والتي كان من المقرر أن تنتهي 26 أكتوبر الجاري، ليتم تأجيل انتهاءها حتى 26 نوفمبر المقبل، وجاء ذلك القرار في إطار دعم المنتج المصري وإعطاء المواطن فرصة للشراء.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، كيفية الاستفادة من المبادرة بنظام التقسيط لعملاء بنوك "الأهلي، مصر، القاهرة، البنك التجاري الدولي"، كالتالي:

- طرق الاستفادة من مبادرة "ميغلاش عليك" بنظام التقسيط:

1- التقسيط لعملاء بطاقات الائتمان

- يتم سداد أقسام المبلغ على فترة من 12 وحتى 24 شهراً.

- البحد الأدني للحركة 500 جنيها، بحيث يكون سعر الفائدة مساوي لنسبة 0.76% فائدة شهرية ثابتة.

2- التقسيط لعملاء بطاقات الخصم والمدفوعة مقدما

- يتم منح قرض شخصي بحد أدنى 5 آلاف جنيها وحد أقصى 25 ألف جنيها لمن يرغب وينطبق عليه شروط منح القرض وفقا لسياسة البنك وبسعر عائد مدين مماثل للمتفق عليه مع جهة العمل.

- تصل فترة تقسيط القرض إلى 24 شهراً.

- يظل سعر الفائدة للقرض مماثلة للمتبع قبل المبادرة طبقاً لسياسة البنك.

- يتم إعفاء العملاء من المصاريف الإدارية.

3- شركات تمويل المستهلكين

- تمنح شركات التمويل للمستهلكين تمويلاً بحد أقصى 100 ألف جنيه للعميل.

- يصل سعر الفائدة إلى 10.75% طوال فترة المبادرة.

- يصل الحد الأقصى للسداد إلى 24 شهراً، وبدون مصاريف إدارية طوال فترة المبادرة، بحيث يتم خصم نسبة 5% من اجمالي قيمة القرض التمويلي.

- يكون سعر الفائدة بعد المبادرة 12% سنوياً (1% شهرياً).

- في إطار المبادرة، يتم إعفاء المستهلكين من المصاريف الإدارية طوال فترة المبادرة باستثناء مصاريف الاستعلام الائتماني التي تتراوح قيمتها ما بين 40 و50 جنيها.