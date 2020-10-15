"معيط": مبادرة "ميغلاش عليك" دون التوقعات.. وأزمة كورونا ضمن الموازنة

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتخصيص جزء من الموازنة الجديدة لمواجهة أزمة كورونا في الفترة الحالية، رافضًا الكشف عن قيمة المبلغ الذي خُصص.

وأضاف "معيط"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن مبادرة "ميغلاش عليك"، دون التوقعات حتى تلك اللحظة، وهناك تقييم للخدمة في الوقت الحالي لبحث إمكانية استمرار الخدمة من عدمها في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن المبادرة كان هدفها إفادة المستهلك، ودعم اقتصاد الدولة، وكذلك المصانع من خلال تشغيلها.

وأعلنت وزارتا التربية والتعليم والتعليم الفني، والمالية، طرح المرحلة الثانية من المشروع القومي لبناء وتشغيل 1000 مدرسة متميزة جديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 18 أكتوبر 2020، وسيتمّ توجيه الدعوة للشركات والتحالفات الراغبة في المشاركة في هذا المشروع من أجل التقدم للحصول على طلبات التأهيل المسبق.

ويُعد المشروع القومي لبناء وتشغيل 1000 مدرسة متميزة جديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، من أهم المشروعات القومية والذي يأتي على رأس أولويات متطلبات تطوير التعليم في مصر.

من جهته، قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنَّ المشروع القومي لبناء وتشغيل "مدارس المشاركة المتميزة للغات" يُعد نقلة نوعية لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص في مجال التعليم، والذي نستهدف من خلاله تقديم خدمة تعليمية متميزة تفوق المدارس التجريبية الرسمية، خاصة أن هذا المشروع يخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم، لافتًا إلى أنَّ الوزارة تتخذ كل الإجراءات لتذليل أي عقبات، على النحو الذي يسهم في تحفيز بيئة الاستثمار التعليمي بما يحقق أهداف التنمية الشاملة.