التموين: 9 آلاف تاجر في مبادرة "ميغلاش عليك"

قال المهندس أسامة مخيمر، رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية بوزارة التموين، إن مبادرة "ميغلاش عليك" برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي هدفها تشجيع المنتج المحلي وتنشيط الأسواق لصالح المستهلك سواء للمواطن العادي أو الذي يحمل بطاقة تموينية.

وأكد مخيمر أن " المبادرة يشترك فيها حوالي 9 آلاف تاجر ومصنع حتى الآن ، وقدموا خصومات على المنتجات سواء سلع معمرة أو غيرها".

وأضاف مخيمر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن"المواطن يتوجه لشراء هذه السلع بتخفيض تصل نسبته من 10 إلى 20% مما يؤدي إلى دوران حركة رأس المال وزيادة الإنتاج والحركة في المصانع، وفي نفس الوقت التاجر يصرف أكبر قدر والمواطن يستفيد من الخصومات التي تقدم".

وتابع، أن "هذه التخفيضات ستنشط الأسواق وسيستفيد منها جميع المواطنين سواء الذين يحملون بطاقة تموينية أوالذين لا يحملونها ، لكن من يحمل بطاقة تموينية وزارة المالية خصصت له دعم بحد أقصى 200 جنيه للفرد و1000 جنيه للبطاقة، ومن الممكن أن يستخدم أيضا نقاط الخبزأو أي دعم غير مستخدم في الشراء، ما يؤدي لزيادة حركة الشراء في الأسواق".