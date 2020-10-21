وقاية العدوى بالصحة العالمية: موقف كورونا تحت السيطرة في مصر

قالت الدكتورة مها طلعت، مستشار إقليمي لوحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إن الموقف الخاص بفيروس كورونا، يثير القلق لدى مختلف دول العالم، حيث أن هناك ازدياد في أعداد حالات الإصابة، وهي حالة عامة بمختلف دول العالم: "الموقف في مصر تحت السيطرة".

وأضافت "طلعت"، خلال مداخله لها عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن نجاح أي دولة في الانتصار على فيروس كورونا، يأتي عبر التحالف ما بين الحكومات والشعوب، حيث أن للحكومات دور وللشعوب دور أيضا في الحفاظ على أنفسهم للحيلولة دون الإصابة بفيروس كورونا، مع ضرورة استعداد الحكومات لمواجهة الفيروس حال وصل إلى البلاد، موضحة أن كل مواطن يجب عليه أن يعلم ماهو الضروري، فعله لابتعاد عن العدوى عنه، وهو الفيروس الذي يبدأ من الجهاز التنفسي، كما لا يجوز إهمال الألتزام بالكمامات ومعقمات الأيدي.

وأكدت أن حالة الفيروس في مصر كباقي دول الإقليم، حيث أن لكل دولة تعريف للحالة، وتشخصه بشكل معين، وفي حال ظهور مصابي بالفيروس على أراضيهم يتم الإبلاغ بشكل دائم ودوري مع منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى أن الأعداد في مصر لا تزيد بنسب كبيرة خلال الفترة الماضية، ولكن ومع دخول فصل الشتاء من الممكن انتشار الفيروس كباقي دول العالم: "أتمني أنه يفضل كده ونكون كلنا فاهمين الموقف ونعمل الأدوار المنوطة بينا".