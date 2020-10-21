9.5 مليون دولار منحة يابانية لمصر لمواجهة فيروس كورونا

كشف نوكي ماساكي سفير اليابان لدى القاهرة، عن تفاصيل قرار حكومة اليابان، بتقديم منحة مساعدات بقيمة مليار ين ياباني (حوالي 9.5 مليون دولار أمريكي) وذلك لشراء معدات طبية لحكومة مصر لمواجهة فيروس كورونا.

وقال السفير في بيان، إن حكومة اليابان تولي اهتماما لمبدأ "الأمن البشري" والشراكة من أجل التغطية الصحية الشاملة، والتي توليها حكومة اليابان أهمية.

وأضاف أنه خلال الاجتماع الذي عقد قبل التوقيع على المنحة، أشادت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، بالتعاون الاقتصادي الذي قدمته اليابان لمصر إلى الآن، وأعربت عن تقديرها تجاه هذه المنحة، وأكد الجانبان أنهما سيعملان على تعميق التعاون الثنائي من أجل مزيد من تنمية العلاقات اليابانية – المصرية.

وترى حكومة اليابان، أنه من الضروري معالجة الأزمة الحالية بناءً على مبدأ "عدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب"، وهو أحد الأفكار الأساسية لأجندة أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، ومفهوم "الأمن البشري" الذي يركز على حماية وتمكين الأفراد، والعمل من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة (UHC).

وتُعد مصر واليابان شريكين قويين في تحقيق التغطية الصحية الشاملة من خلال تاريخ طويل من التعاون في قطاع الصحة، ويتجلى ذلك في إنشاء مستشفى الأطفال التخصصي بجامعة القاهرة، والذي يُطلق عليه اسم "المستشفى الياباني"، و"مبادرة التعاون الياباني المصري في قطاع الرعاية الصحية"، التي أعلن عنها بمناسبة زيارة الرئيس السيسي لليابان عام 2016.

وقال السفير نوكي، إن هذه الهدية تأتي في إطار تعاون اليابان مع مصر في سياق التعامل مع فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى المساهمات خلال الفترة الأخيرة من خلال اليونيسف (1.6 مليون دولار أمريكي، لحماية الفئات الضعيفة بما في ذلك النساء والأطفال من خلال الوقاية من العدوى وكذلك دعم التعليم)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (2.7 مليون دولار أمريكي لدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتعزيز حقوق الإنسان).