"المشاط": نجاح "الإصلاح" أسهم في امتصاص "كورونا"

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن الحكومة استجابت لجائحة كورونا، باتخاذ العديد من الإجراءات التى خففت من تأثيرها على الفئات الأقل دخلاً، لا سيما العمالة غير المنتظمة، وشددت على أن الإصلاحات الاقتصادية المنفذة خلال السنوات الماضية مكَّنت الدولة من مواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة وتحقيق نمو إيجابى، بينما تنكمش معدلات النمو فى معظم الدول المحيطة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولى، خلال مشاركتها أمس فى «موجز صانعى السياسات» الذى نظمه منتدى HSBC للأسواق الناشئة، لمناقشة الموضوعات الأكثر تأثيراً على الأسواق العالمية الناشئة، أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة خلال السنوات الماضية أسهم فى امتصاص صدمة كورونا اقتصادياً، ومكَّن الدولة من تحقيق نمو إيجابى خلال 2020 فى الوقت الذى تحقق فيه الدول الأخرى انكماشاً، مشيرة إلى تقريرين للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولى توقَّعا فيهما أن تحقق مصر نمواً اقتصادياً بنسبة 2% و3% خلال العام الجارى على الترتيب، بفضل مشروعات البنية التحتية والطفرة فى قطاع الاتصالات.

وذكرت أن برامج الإصلاح الاقتصادى وتعزيز البنية التحتية مستمرة لدعم تعافٍ مرن ومستدام من جائحة «كورونا»، مشيرة إلى دور وزارة التعاون الدولى لتنمية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، لدعم أجندة التنمية الوطنية وتوفير التمويل للمشروعات ذات الأولوية.