خبراء الأرصاد يتوقعون سقوط أمطار خفيفة على القاهرة مساء الغد

قالت مصادر حكومية إن التقارير الصادرة عن خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية تشير إلى أنه من غير المتوقع سقوط أمطار نهارا في محافظات القاهرة الكبرى، والتي تضم كلاً من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وأن الطقس نهاراً سيكون مائلا للحرارة، والرياح معتدلة، مشيرة لوجود توقعات بأن يكون الطقس "غائما".

وأضافت المصادر لـ"الوطن"، أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق في القاهرة الكبرى مساء غد، مضيفة: "الجو بالليل هيكون مائل للبرودة، والرياح معتدلة، وفرص سقوط الأمطار ستكون نحو 40%".

ولفتت إلى أن توقع "الهيئة" وجود نشاط للرياح المثيرة للأتربة على بعض المناطق، لم تُسمها المصادر، على أن تكون مصاحبة لـ"السحب الرعدية".

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أعلنت توقعاتها بأن تكون درجة الحرارة العظمى في القاهرة غداً الخميس 29 درجة مئوية، والصغرى 20، وأن تكون الرطوبة النسبية بدرجة عظمى 75، وصغرى 25.

كان مجلس الوزراء، قد تابع خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الترتيبات الجارية استعداداً للظروف الجوية الطارئة، حيث جدد رئيس الوزراء التأكيد على اتخاذ الاجراءات الاحترازية على ضوء حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، والتغيرات الحادة والسريعة لفصل الخريف، والتي من المنتظر أن تشهدها البلاد خلال الفترة من اليوم الأربعاء 21 أكتوبر وحتى الأحد 25 أكتوبر.

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة متابعة الجهات المعنية لآخر التحديثات لتوقعات حالة الطقس يومياً من خلال متابعة النشرة اليومية والتنبؤ الأسبوعي، ومتابعة الصفحة الرسمية للهيئة العامة للأرصاد الجوية على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقعها الرسمي.

وكان "مدبولي" قد ترأس اجتماعاً، أمس، لمتابعة عدد من التقارير الصادرة عن مركز التنبؤات، بوزارة الموارد المائية والرى، والهيئة العامة للأرصاد الجوية، بوزارة الطيران المدنى، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، واللواء هشام طاحون، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وعدد من مسئولى الوزارة والهيئة.

وخلال الاجتماع، كلف رئيس الوزراء الوزارات المعنية ومختلف المحافظات برفع درجة الاستعداد، والتأكد من توافر المعدات اللازمة للتعامل مع أى تداعيات من الممكن أن تحدث نتيجة لتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة، مشدداً على استمرار تشغيل كافة غرف إدارة الأزمات، للتعامل الفورى مع أى مستجدات تتعلق بحالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولى بإرسال التقارير التفصيلية الخاصة بحالة الجو خلال الأيام القادمة إلى المحافظات وأجهزة المدن الجديدة، لتجهيز نفسها للتعامل الفورى فى المناطق المتوقع سقوط أمطار غزيرة بها، خاصة فى أيام ذروة هذه الموجة، المتوقع لها، حسب التقارير، الجمعة، والسبت.