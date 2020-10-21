الأرصاد: أمطار الغد متوسطة على القاهرة وغزيرة على السواحل الشمالية

قالت الدكتور إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن مصر تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، والهيئة أصدرت بيانا يوم الأحد الماضي يؤكد وجود حالة من عدم الاستقرار بدأت أمس الثلاثاء، وحتى يوم الأحد القادم، مشيرة إلى أن اللغط الذي حدث في الشارع المصري في الوقت الحالي نتيجة عدم قراءة البيان بدقة، حيث يتساءل الجميع عن سبب عدم سقوط الأمطار، موضحة أن البيان نص على أن الأمطار تظهر على السواحل الشمالية يوم الثلاثاء وبالفعل حدث ذلك في مناطق بالسواحل الشمالية ووصلت في الإسكندرية.

وأضافت "شاكر"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن اليوم الأربعاء كانت هناك أمطار أيضا على السواحل الشمالية كما توقعت الهيئة، وأمطار على بعض المناطق من الوجه البحري، مثل كفر الشيخ والبحيرة ودمنهور وغيرها، وكلها أمطار خفيفة، وحدث نشاط رياح على معظم أنحاء الجمهورية وهذا ما نص عليه البيان.

وتابعت أن الأمطار ستكون من متوسطة لغزيرة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، مثل كفر الشيخ والبحيرة والغربية والمنوفية والدقهلية، وكل تلك المناطق قد تشهد أمطارا غزيرة إلى متوسطة غدا الخميس، وستكون أكثر غزارة على السواحل الشمالية مثل الإسكندرية والسلوم ومطروح وسيوة.

وأشارت إلى أن هناك أمطارا على القاهرة غدا الخميس بداية من بعد ظهر اليوم، حيث إن هناك فرص أمطار من خفيفة إلى متوسطة.

وأوضحت أن كمية الأمطار ستزيد يومي السبت والأحد ستصبح من متوسطة لغزيرة في السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، ومدن القناة وشمال ووسط سيناء سيكون بها سيول على بعض المناطق، نظرا للطبيعة الجغرافية في تلك المناطق.

ولفتت إلى أن عاصفة التنين هي آخر حالة أمطار شهدتها مصر في مارس 2020، وظلت لمدة 4 أيام، ولن تتكرر مرة أخرى، ولا يوجد مقارنة بينها وبين الفترة الحالية.