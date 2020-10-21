بابا الفاتيكان يدعو لإضفاء الشرعية على زواج المثليين: لا ينبغي نبذهم

دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، إلى إضفاء الشرعية على الزيجات المدنية من نفس الجنس، وهو تحول عن عقيدة الكنيسة الكاثوليكية القديمة بشأن حقوق المثليين.

وذكرت وكالة "أسوشيتيد برس"، أن بابا فرانسيس، أدلى بهذه التصريحات خلال فيلم وثائقي صدر في إيطاليا اليوم الأربعاء، حيث وصف المثليين الكاثوليك بأنهم "أبناء الله"، وقال إنه لا ينبغي نبذهم من الدين.

وقام "فرانسيس" بتأطير الزيجات المدنية، وهو وضع قانوني له حقوق مماثلة للزواج في بعض الولايات القضائية، كطريقة لضمان أن الأزواج من نفس الجنس "مشمولين قانونا" ويمكنهم تكوين عائلات.

ويحمل الفيلم الوثائقي الذي يتحدث عن حياة البابا اسم "Francesco"، بحسب "رويترز"، التي أشارت أنه للمخرج اليهودي يفجيني أفينييفسكي.

وعزل البابا فرانسيس، في وقت سابق، بصورة نهائية أسقفًا بولنديًا طُرد من أبرشيته قبل بضعة أشهر في انتظار تحقيق الفاتيكان في مزاعم حول تستره على حالات اعتداء جنسي من قبل قساوسة.

وتشير استقالة إدوارد جانيك، من منصب أسقف كاليش، إلى أن الفاتيكان تمكن من إثبات بعض عناصر الاتهامات الواردة في فيلم وثائقي عن الاعتداء الجنسي في بولندا، قوض التسلسل الهرمي الكاثوليكي النافذ في البلاد، وفقا لقناة "سكاي نيوز عربية".

وقبل البابا، استقالة "جانياك" وصدق على تولي رئيس أساقفة لودز، جرزيجورز ريس، الإدارة المؤقتة للأبرشية.

يبلغ "جانياك" من العمر 68 عاما، أي أنه أصغر بكثير من سن التقاعد العادي للأساقفة وهو 75 عاما.

وكان فرانسيس، أمر جانيك، في يونيو الماضي، بمغادرة كاليش، ومنعه من التأثير على كيفية إدارة الأبرشية، في انتظار التحقيق، وفقا لـ "أسوشيتد برس".

وفي مايو، كشف الفيلم الوثائقي على الإنترنت "لعب الغميضة" عن حالتين لقساوسة مغرمين بالأطفال تعامل معهما جانياك، أولاً بصفته أسقفًا مساعدًا لفروتسواف، ثم أسقفًا لكاليش، التي ترأسها منذ عام 2012.

وتضمن الفيلم شهادة قضائية حول دور "جانيك" في المساعدة في نقل كاهن، والذي أُدين وعزل لاحقًا، من فروتسواف، إلى أبرشية أخرى حتى بعد بدء تحقيق جنائي.