كنائس الكاثوليك تصلي اليوم من أجل لبنان بناء على دعوة بابا الفاتيكان

أعلنت الكنيسة الكاثوليكية في مصر، عن تخصيص قداسات وصلوات اليوم الجمعة، من أجل لبنان، استجابة لدعوة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، بأن يكون يوم 4 سبتمبر يوما عالميا للصلاة والصوم من أجل لبنان، تضامنا مع الأحداث التي تمر بها بعد شهر من الماسأة التي عصفت بمدينة بيروت.

وكان بابا الفاتيكان، دعا في أول لقاء أسبوعي علني له منذ فرض قيود العزل العام للوقاية من فيروس كورونا المستجد، قبل 6 أشهر، في ساحة سان داماسو بالقصر البابوي في الفاتيكان، أصحاب الديانات الأخرى إلى المشاركة في ذلك اليوم، مشيرا إلى أنه سيوفد وزير خارجيته الكاردينال بيترو بارولين، الرجل الثاني في ترتيب قيادات الفاتيكان، إلى بيروت في ذلك اليوم نائبا عنه.

والبابا الذي قبل العلم اللبناني الذي قدمه إليه القس اللبناني جورج بريدي، وأحنى رأسه في صلاة صامتة من أجل السلام والحوار في لبنان، قال: "لا يمكن أن يُترك لبنان لنفسه" طالبا من الساسة والقيادات الدينية والمجتمع الدولي الالتزام "بصدق وشفافية" بإعادة بناء لبنان، وداعيا الدول إلى المساعدة "دون التدخل في أوجه التوتر الإقليمي".