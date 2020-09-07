بابا الفاتيكان يوقع رسالة عامة عن الإخوّة في 3 أكتوبر

قال الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية بمصر، إنّ البابا فرنسيس سيتجه إلى مدينة أسيزي في الثالث من أكتوبر المقبل، لتوقيع الرسالة العامة التي تتمحور حول الإخوّة والصداقة الاجتماعية.

وقال الأنبا باخوم، إنّ ذلك يأتي بعد وثيقة "نور الإيمان" التي صدرت سنة 2013، ثم وثيقة "كن مسبَّحا" سنة 2015، ويأتي اختيار البابا عنوان وموضوع الرسالة العامة الجديدة تأكيدا على أهمية الإخوة في المحبة.

وأضاف باخوم، أنّ البابا فرنسيس سيترأس القداس الإلهي في قبر القديس فرنسيس، ليوقع بعد ذلك على الرسالة العامة الجديدة، ونظرا للأوضاع الصحية الحالية فالبابا يرغب في أن تكون هذه الزيارة خاصة الطابع دون مشاركة المؤمنين، وسيعود البابا فرنسيس إلى الفاتيكان فور انتهاء القداس الإلهي.