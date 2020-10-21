وزير قطاع الأعمال: نادي غزل المحلة "مش للبيع".. وهناك خطة لتطويره

نفى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية تصريحا منسوبا للكابتن خالد عيد المدير الفني لنادي غزل المحلة الصاعد حديثا للدوري الممتاز بشأن بيع النادي.

وقال "توفيق" في بيان صحفي أن فكرة بيع الفريق لم تكن مطروحة في أي وقت مؤكدا على أهمية الحفاظ على الفريق الصاعد مع الاستعانة بعدد محدود جدا من اللاعبين الجدد في بعض المراكز.

وكان الوزير قد استقبل المدير الفني للنادي يوم السبت الماضي في مكتبه، حيث طلب منه عرض طلباته للموسم الجديد من زيادات في عقود اللاعبين والجهاز الفني بمناسبة الصعود.

واستعرض الوزير رؤية الوزارة والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج المالكة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى لتطوير كرة القدم بالنادي على أسس علمية ومستدامة.

وشرح الوزير أن التطوير سيشمل فصل كرة القدم عن الشركة ووضع حقوق الانتفاع بالاستاد و٣ ملاعب فرعية لمدة ١٥ سنة كنصيب شركة المحلة في شركة مساهمة على أن يتم طرح جزء أكبر من الأسهم لجماهير المحلة وكرة القدم مما يوفر الأموال المطلوبة لتطوير الاستاد والإنفاق على الفريق للمنافسة في الدوري الممتاز و كذلك إنشاء أكاديمية المحلة على أعلى مستوى، و هو ما كان الوزير قد أعلن عنه في أكثر من مداخلة تلفزيونية. كما تم تعريف المدير الفني بخبيرين تم استقدامهما للمساعدة في تحديد سبل التطوير ووضع سياسة للنادي.

حضر الاجتماع الذي استمر حوالي ساعتين الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة، ووعد رئيس شركة غزل المحلة رئيس النادي ورئيس الشركة القابضة بتوفير المكافآت في الاحتفالية المقامة لتكريم الفريق يوم الجمعة 30/10/2020.