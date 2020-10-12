هشام توفيق عن منظومة القطن الجديدة: مسألة وقت ونعود إلى أوضاع عام 1907

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة مستمرة في خططها لمختلف القطاعات مثل الغزل والنسيج، حيث يجرى تطويرها بنهج واحد، ويختلف التطوير من شركة لأخرى، حسب الدراسات التي أجريت بشأن مناطق الضعف والقوة والفرص والمصادر.

وأضاف توفيق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "MBC مصر"، أنه بالنسبة إلى منظومة القطن الجديدة، فإن هناك لجنة وزارية مكونة من وزير الزراعة ووزير الصناعة ووزير قطاع الأعمال العام، تخص تطوير استراتيجية القطن.

وتابع: "اتخذنا قرارًا منذ سنة ونصف السنة بأن ندشن منظومة جديدة لتداول القطن ونعيد مراكز التجميع لكي تكون تحت يد الحكومة، وهي مراكز تجميع الأقطان وتداول الأقطان".

وأوضح، أن المنظومة جرى تطبيقها في الموسم الماضي بمحافظتي بني سويف والفيوم، وجرى إضافة محافظتي الشرقية والبحيرة هذا العام، وتنتهي بتجميع الأقطان وفرزها وعمل مزادات للتجار: "العام الماضي لم يشهد مشاركة التجار، لأننا أخطأنا وكان سعر فتح المزاد كبيرًا، وفي هذا العام أشركنا التجار في تحديد السعر، ووافقت اللجنة الوزارية على آلية تحديد السعر وسجلت معنا 11 شركة تجارة تابعة للقطاع الخاص واشترت المحصول كله".

وأردف، أن ما حدث هذا العام يعتبر تمهيدًا بأن يعود القطن إلى بورصة السلع التي تكونت مؤخرًا، وهو ما سيحدد سعر قنطار القطن: "وبدلًا من عقد المزادات في الحلقات سيجرى عقدها بشكل مركزي، وسنعود إلى ما كنا عليه في عام 1907 وهذا الأمر مسألة وقت".

ولفت، إلى أن تطوير منظومة القطن ستؤدي إلى الحصول على منتج نظيف قادم من المزارع مباشر، حيث انتهى عصر الجلاب الذي كان مصدر تلويث: "القطن في منتهى النقاء ويبقى جاهز للتصدير بقيمة أعلى مما كان عليه الوضع من قبل".