الداخلية العراقية لـ"الوطن": توجيه تهمة القتل العمد لمنفذة جريمة نهر دجلة

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء خالد المحنا، إن المجتمع العراقي ضج بجريمة مروعة حيث قامت الأم بإلقاء ابنيها في نهر دجلة، من أعلى الجسر الرابط بين مدينتي الكاظمية والأعظمية.

وأضاف "المحنا" لـ"الوطن": "يبلغ أكبر الطفلين 3 سنوات، وقامت بإلقائهما في النهر، واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الحادث الأليم، وجرى القبض على الأم، وفقا لمواد قانون العقوبات العراقي، بتهمة القتل العمد لأبنائها، ووزارة الداخلية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق القاتلة، وجرى عرضها على قاضي التحقيق".

وتابع المتحدث باسم الداخلية العراقية: "وزارة الداخلية اليوم لديها أدوار اجتماعية لكونها أصبحت قريبة جدا من المواطن العراقي، على اعتبار وجود مديريات تعنى بشؤون المواطنين كالشرطة المحلية ومديرية شرطة الأحداث ومديرية الشرطة المجتمعية وشرطة حماية الأسرة والطفل، وهذه المديريات عادة ما تكون لصيقة بالمواطن، وتقدم له العديد من الخدمات الاجتماعية".

وأوضح أن هناك نوعا من الجرائم تكرر في الفترة الأخيرة وتحديدا في الشهرين الماضيين، وهو إيذاء الأبناء، وهي من الجرائم النادرة في المجتمع العراقي لكونه يتميز بتماسك النسيج الاجتماعي والترابط الأسري المتين، وهذه الجرائم دخيلة على المجتمع العراقي.

واختتم "المحنا" حديثه لـ"الوطن": "وزارة الداخلية العراقية تنظر لهذه الجرائم من زوايا مختلفة، إحدى هذه الزوايا دراسة الظروف التي أدت لأن تلقي الأم بأطفالها في نهر دجلة، والضغط النفسي الذي تعرضت له المتهمة منذ تطليقها وأخذ الطفلين منها، كما أن ذويها وأهلها وقفوا ضدها، لذلك فاليوم هناك مناشدات لكافة قوى المجتمع لدعم الأشخاص الذين لديهم ضغط نفسي، وأن يوجد تكافل مجتمعي تجاه حالات الانتحار وإيذاء الأبناء والعنف الأسري، لذلك تقوم الوزارة بعقد ندوات وتتواصل مع منظمات المجتمع المدني لإيجاد حلول لمثل هذه الجرائم".